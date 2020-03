La community B2B no profit – composta da aziende healthcare, grossisti, depositari e concessionari – ha decido di devolvere il 10% del capitale sociale per l’emergenza Covid-19

Consorzio Dafne dona 100mila euro alla Protezione Civile per contribuire a contrastare l’emergenza Covid-19. La community B2B no profit della supply chain, che riunisce aziende healthcare, distributori intermedi, depositari e concessionari, ha deciso di devolvere il 10% del proprio capitale sociale, attingendo al fondo consortile. L’iniziativa è stata approvata ieri all’unanimità dal Consiglio di amministrazione.

“Consorzio Dafne – spiega il presidente Maurizio Riitano – collabora e dialoga tutti i giorni con i diversi attori del settore. Abbiamo monitorato da subito i flussi e le richieste di prodotti, e con orgoglio abbiamo riscontrato che l’indotto ha risposto in maniera celere e professionale sin da subito. Alcune delle aziende nostre consorziate hanno attivato delle singole iniziative di aiuto, e anche noi in quanto Consorzio abbiamo deciso di contribuire in maniera concreta per supportare la lotta al Covid-19”.

Sostegno alla Protezione Civile

Il sostegno del Consorzio Dafne andrà agli sforzi della Protezione Civile: “E’ in prima linea con forza e costanza in questa lotta – commenta Renato De Falco, vicepresidente di Consorzio Dafne – che stiamo combattendo tutti insieme per superare l’emergenza sanitaria in cui ci troviamo. Abbiamo deciso di devolvere a loro la donazione del Consorzio perché hanno le competenze per poter aiutare concretamente tutte le regioni italiane con supporti di protezione personale e qualsiasi altro materiale necessitino”.