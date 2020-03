Influenza, verso il via libera a un nuovo vaccino in Europa

Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema raccomanda l’approvazione del quadrivalente adiuvato (aQIV) dell’azienda Seqirus per gli over65

Presto un nuovo vaccino contro l’influenza stagionale. Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Agenzia del farmaco europea (Ema) ha raccomandato l’approvazione di un vaccino quadrivalente adiuvato (aQIV) di Seqirus per gli over 65. Ad annunciarlo è una nota dell’azienda. Ora si attende il via libera della Commissione Ue.

Contro quattro ceppi

Attualmente è disponibile un vaccino trivalente adiuvato di Seqirus, che offre protezione contro tre ceppi di influenza. Il quadrivalente include un ulteriore ceppo B, e fornisce quindi protezione contro quattro ceppi del virus dell’influenza stagionale: A(H3N2), A(H1N1) e due ceppi del virus B.

Influenza, proteggere i più fragili

“L’impatto dell’attuale emergenza Coronavirus sottolinea ulteriormente l’importanza della vaccinazione antinfluenzale nel proteggere le persone più a rischio e nel ridurre la pressione sui servizi sanitari essenziali”, commenta Raja Rajaram, Head of EMEA Medical Affairs di Seqirus.“Questo parere positivo del Chmp – aggiunge – ci permette di compiere un passo avanti nella realizzazione del nostro impegno a introdurre il nostro vaccino quadrivalente adiuvato in Europa”. Il nuovo vaccino sarà prodotto a Speke (Liverpool), nel sito di produzione britannico dell’azienda.