Virus, Johnson & Johnson testerà sull’uomo il suo vaccino entro settembre

L'azienda statunitense ha annunciato che i primi lotti potrebbero essere disponibili, per l'uso d'emergenza, già per l'inizio del 2021. È un progetto da oltre un miliardo di dollari realizzato insieme alla Biomedical advanced research and development authority

Johnson & Johnson lancerà i test clinici sull’uomo del suo vaccino contro Covid-19 entro il 20 settembre di quest’anno, in anticipo rispetto ai tempi previsti. L’azienda statunitense ha anticipato, inoltre, che i primi lotti potrebbero essere disponibili, per l’uso d’emergenza, già per l’inizio del 2021. Per questo, aprirà un nuovo sito fuori dagli Stati Uniti, aumentando le proprie capacità produttive, con l’obiettivo di avviare la produzione che contribuirà ad assicurare la fornitura del vaccino in tutto il mondo.

Un miliardo di dollari di investimento

Secondo quanto riporta l’azienda, il progetto sarebbe frutto di un investimento, per co-finanziare la ricerca, effettuato insieme alla Biomedical advanced research and development authority (Barda), del valore di oltre un miliardo di dollari.

“Il mondo sta affrontando una urgente crisi legata alla salute pubblica” ha commentato Alex Gorsky, presidente e chief executive officer, Johnson & Johnson, “e noi ci impegniamo a fare la nostra parte per realizzare un vaccino contro Covid-19 alla portata di tutti e renderlo disponibile a livello mondiale il più velocemente possibile.

Potenziare gli sforzi

Johnson & Johnson userà la propria piattaforma vaccinale già validata e sta allocando risorse, incluso personale e infrastrutture a livello globale, in accordo alle necessità, per moltiplicare gli sforzi. Inoltre, Barda e l’azienda americana hanno provveduto ad un ulteriore finanziamento che permetterà l’estensione dell’attuale lavoro congiunto che mira a identificare terapie antivirali contro il nuovo coronavirus.

Qualcosa si muove anche in Italia

Nel frattempo anche in Italia qualcosa si sta muovendo sul fronte dei vaccini contro Covid-19. Secondo quanto riporta il sito dell’agenzia Ansa, in Italia sarebbero partiti i testi preclinici di cinque vaccini. A condurli è l’azienda biotech Takis e i risultati si attendono entro maggio. Mentre la sperimentazione sull’uomo potrebbe partire in autunno.

Dalle informazioni disponibili, tali vaccini si basano su diverse regioni della proteina Spike, la principale arma con cui il virus aggredisce le cellule respiratorie umane. I test, autorizzati dal ministero della Salute e condotti su topi, prevedono una prima iniezione, seguita da un richiamo. I risultati saranno quindi analizzati dalla Takis e dall’Istituto Spallanzani.