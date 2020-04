Biogen: Giuseppe Trotta è il nuovo chief financial officer

Manager di lungo corso con esperienza internazionale, torna nella filiale italiana dopo cinque anni. Farà parte del Leadership team dell’azienda

Giuseppe Trotta è il nuovo chief financial officer di Biogen dal primo aprile 2020. Manager di lungo corso con esperienza internazionale, torna nella filiale italiana dopo cinque anni. Succede a Francesco Verolino e farà parte del Leadership dell’azienda, coordinato dall’ad Giuseppe Banfi. “Sono molto orgoglioso di tornare in Biogen Italia, specie in un momento come questo, che porta con grandi responsabilità nei confronti dei pazienti, oltre che dei collaboratori e del Servizio sanitario nazionale”, commenta Trotta.

Il profilo

49 anni, milanese,si è laureato nel 1999 in Business Management & Economics presso l’Università Cattolica di Milano. Dopo più di 20 anni di carriera nel settore farmaceutico e un percorsoin importanti multinazionali con esperienze in tutto il mondo, dal Belgio all’Australia, passando per Olanda, Regno Unito e Svizzera, Trotta rientra nella filiale italiana di Biogen che aveva lasciato nel 2015.