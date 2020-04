Clorochina e idrossiclorochina in pazienti Covid-19: Aifa invita alla cautela

L’Agenzia ricorda che i due farmaci non vanno utilizzati a scopo preventivo e raccomanda ai medici di valutare caso per caso: attenzione alla cardiotossicità

Prudenza nell’utilizzo di clorochina e idrossiclorochina nei pazienti affetti da Covid-19. È l’invito rivolto dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) gli operatori sanitari sullo appropriato di questi farmaci nati come antimalarici oggi utilizzati principalmente in malattie autoimmuni come lupus eritematoso e artrite reumatoide.

Trattamento, non profilassi

“Osservazioni cliniche preliminari – ricorda Aifa in una comunicazione pubblicata sul suo portale – suggeriscono che questi farmaci potrebbero offrire benefici nel trattamento di pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2, ma sono necessari studi clinici per raccogliere prove definitive sulla reale efficacia di questi trattamenti”. In Italia, il loro utilizzo per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV2 è stato autorizzato a totale carico del Servizio sanitario nazionale con Determinazione Aifa del 17 marzo 2020. Ma l’uso approvato – sottolinea l’agenzia – è da intendersi “unicamente per il trattamento e non per la profilassi di Covid-19”.

Attenzione alla cardiotossicità

A preoccupare l’agenzia sono casi di cardiotossicità riportati recentemente durante l’utilizzo nella terapia dei pazienti Covid-19. Dunque la raccomandazione ai medici: prima delle prescrizione valutare attentamente il paziente “in particolare nei casi di disturbi della conduzione cardiaca, la carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (favismo) o la presenza di altre terapie concomitanti”. E ovviamente di fare riferimento ad avvertenze e precauzioni riportate nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto di clorochina e idrossiclorochina