Emergenza Coronavirus: 250 dipendenti Roche volontari del numero verde 1500

Partnership tra l’azienda e il ministero della Salute: affiancheranno gli operatori di primo livello per rispondere alle richieste di informazioni e supporto che arrivano dai cittadini

Arrivano i rinforzi per il numero verde 1500 dedicato all’emergenza coronavirus. Secondo una partnership tra ministero della Salute e Roche, 250 dipendenti dell’azienda diventano “volontari” per supportare gli operatori di primo livello e aumentare quindi la capacità di risposta. Lo annuncia la casa farmaceutica in una nota, spiegando che all’iniziativa ha aderito il 25% di tutto il personale dell’affiliata italiana del gruppo italiana nelle sue tre divisioni: Roche Pharma, Roche Diagnostics e Roche Diabetes Care.

Supporto da casa

“In pochi giorni, anche con la collaborazione dei nostri Team di Information Technology globali – spiega Amelia Parente, responsabile HR & Communications di Roche Pharma – abbiamo progettato una piattaforma tecnologica che consentirà ai nostri volontari di operare da casa. Ringraziamo dunque il Ministero della Salute per la fiducia e l’opportunità”. L’iniziativa fa parte dell’operazione “Roche si fa in 4”, il programma varato da Roche Italia per dare una mano a cittadini, operatori sanitari e istituzioni durante l’emergenza. Il supporto al numero verde è la prima tappa.

Come funziona il numero verde per l’emergenza coronavirus

Il numero verde 1500 prevede diversi livelli di assistenza e supporto al cittadino. Il primo livello di assistenza fornisce aiuto nella comprensione delle indicazioni contenute nei diversi decreti emanati dal Governo, oltre a informazioni generali sulle precauzioni igieniche e norme di comportamento.

Il secondo livello di supporto, fornito da dirigenti sanitari e mediatori culturali in lingua straniera che rispondono dalla Sala operativa del ministero, supporta i cittadini che necessitino di indicazioni più specifiche, di natura sanitaria, come quelle richieste in presenza di sintomi riferibili a Covid-19.