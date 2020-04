Parte il progetto Life-Claw per salvare il gambero di fiume

La diffusione di Austropotamobius pallipes si è ridotta notevolmente anche in Italia negli ultimi dieci anni, a causa della competizione con i gamberi esotici e l’intervento dell’uomo sulla natura. I primi in particolare sono portatori sani di una peste dei gamberi

È partito il primo progetto italiano Life-Claw – cofinanziato dall’Unione europea – per migliorare lo stato di conservazione del gambero di fiume, Austropotamobius pallipes, nell’Appennino nord-occidentale, nelle regioni di Emilia-Romagna e Liguria. Si tratta di una specie originaria di fiumi e torrenti d’Europa che nel tempo ha subito una forte riduzione del suo areale. In Italia in particolare si stima un calo del 74%, negli ultimi dieci anni. Le minacce principali sono due: la competizione con i gamberi esotici e l’intervento dell’uomo sulla natura, che hanno portato il gambero a spingersi in zone sorgive e corsi di acqua sempre più lontani dalla valle.

La peste dei gamberi

Per quanto riguarda la prima minaccia, “i gamberi alloctoni sono più grandi, più resistenti in acque inquinate, più prolifici e sono portatori della peste dei gamberi” aveva riferito Willy Reggioni, Responsabile generale del progetto a Oggiscienza. “Una malattia dovuta al fungo Aphanomyces astaci”. Una muffa d’acqua che attacca l’addome e le articolazioni dei crostacei causandone la morte entro 6-10 giorni. “I gamberi tropicali la veicolano in A. pallipes rimanendo immuni in quanto portatori sani, essendosi coevoluti in migliaia di anni con tale agente patogeno”. Per evitare di diffonderla servono adeguati accorgimenti perché bastano anche piccole quantità di acqua per trasferire le zoospore e infettare un nuovo corso idrico.

Nord-Italia, hotspot del gambero di fiume

L’Italia nord-occidentale è un hotspot per A. pallipes in cui è stata rilevata un’elevata diversità nucleotidica e dove diversi gruppi si sovrappongono. Motivo per cui la strategia di conservazione nel Nord Italia, deve tener conto della complessità del modello biogeografico e del progressivo isolamento delle popolazioni locali. Nelle aree del progetto, la specie è ancora presente in 24 su 28 siti. Una stima di 50 popolazioni di A. pallipes è plausibile, ma spesso sono relitte, appaiono a bassa densità e confinate in piccoli corsi d’acqua.

I partner del progetto Life-Claw

Il progetto, che durerà cinque anni, coinvolgerà molti siti Natura 2000 con caratteristiche geografiche diverse in cui sono previsti interventi di ripristino dell’habitat e dieci partner scientifici. Tra cui: l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale e il parco regionale dell’Antola, che sono enti di gestione dei siti Natura 2000; questo faciliterà il raggiungimento dei risultati, e in particolare l’aumento della presenza di gamberi autoctoni sul territorio. Grazie anche alla reintroduzione e al ripristino di ambienti idonei, in grado di sostenere popolazioni vitali, anche dopo la fine del progetto Life-Claw.

Le iniziative del progetto

Durante il progetto saranno realizzate iniziative e attività specifiche, dedicate sia agli enti pubblici, esperti nella gestione dei siti natura 2000, sia a tutte le parti interessate che organizzano attività nei siti e che possono interferire direttamente o indirettamente (positivamente o negativamente) con le condizioni di conservazione delle popolazioni di gamberi.