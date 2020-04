Telemedicina veterinaria, una riflessione in otto punti di Anmvi

la Federazione dei veterinari europei (Fve) ha chiesto alle associazioni nazionali aderenti un parere sulla telemedicina veterinaria, riflessione già in atto ma accelerata dall’emergenza Covid-19. L’Anmvi ha risposto con un documento e molta prudenza

L’arrivo dell’emergenza Covid-19 ha anticipato molte questioni e processi già in atto o in procinto di esserlo. Anche nel mondo veterinario, per esempio, con la telemedicina veterinaria e l’esigenza di affrontare il rapporto fra le tecnologie digitali e l’esercizio professionale. A tal proposito la Federazione dei veterinari europei (Fve) – che già aveva messo in agenda la questione – ha chiesto alle associazioni nazionali aderenti un parere, inviando loro una bozza di documento (FVE position paper and recommendations on the use of telemedicine) a scopo di consultazione.

Una riflessione sulla telemedicina veterinaria

In qualità di rappresentante dell’Italia all’interno della Uevp (Union of European Veterinary Practitioners), l’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani) – che già in precedenza si era espressa con cautela – ha reso nota una sua riflessione in otto punti accompagnata da una dichiarazione di “prudenza nei confronti della telemedicina veterinaria”. In Italia, sulla telemedicina veterinaria si è pronunciata la Fnovi, in assenza di una normativa nazionali e di prassi regolamentari consolidate.

Di seguito il documento con i suggerimenti che Anmvi auspica possano essere adottati dagli organismi ordinistici delle veterinarie nazionali nell’ambito delle raccomandazioni generali condivise in ambito europeo

1. Non è possibile alcun paragone con la telemedicina umana. La telemedicina veterinaria deve essere focalizzata sulla peculiarità del paziente animale, i cui segni non verbali possono essere decodificati solo su base deduttiva. L’osservazione clinica diretta del veterinario e l’interazione personale con i proprietari di animali (Veterinarian-Client-Patient Relationship -Vcpr) restano essenziali, nonostante le Itc (Innovation Technology Communication).

2. La gestione manuale e l’ispezione fisica dei pazienti animali (cfr. animal based welfare/medicine) sono necessarie all’ipotesi diagnostica, alla decisione di ulteriori indagini e all’impostazione della corretta terapia. In nessun modo, la telemedicina veterinaria può sostituire la pratica tradizionale.

3. Con particolare riguardo ai clienti/utenti finali, la telemedicina veterinaria dovrebbe essere inquadrata come un servizio particolare, occasionale e complementare alla pratica medica tradizionale. Solo una gamma limitata di servizi veterinari può essere erogata via telemedicina.

4. La telemedicina veterinaria può generare incomprensioni e interpretazioni errate. I dati digitali (immagini, file, foto, ecc.) possono esporre i medici veterinari ad errori, responsabilità legali e richieste di risarcimento. Ai veterinari dovrebbe essere consentito di rifiutare l’erogazione di prestazioni in telemedicina, nell’interesse della salute pubblica, dei pazienti animali e a tutela della propria responsabilità professionale.

5. La pandemia globale da Covid-19 sta accelerando sia l’uso delle Itc sia il ricorso all’assistenza/consulenza a distanza. I veterinari devono stare molto attenti al rischio di sottrarre la professione alle sue stesse regole, buone pratiche, responsabilità, questioni etiche e risvolti economico-professionali. I principi dominanti della nostra professione (ad es. la prevenzione delle malattie degli animali, l’ uso prudente degli antimicrobici, il benessere degli animali, ecc.) sono ancora pienamente vigente e ancora più importanti in questa circostanza pandemica. La telemedicina veterinaria potrebbe favorire un approccio pericolosamente rilassato al riguardo.

6. Il ricorso alla medicina da remoto può minacciare il ruolo esclusivo dei medici veterinari, esponendo cittadini e pazienti animali ad abuso di professione, notizie false e prestazioni veterinarie offerte da soggetti non autorizzati. Il potenziale effetto dirompente sulla professione è già prefigurabile, a scapito del ruolo e del mercato veterinario: al momento non esiste una regolamentazione che garantisca che i servizi di telemedicina veterinaria siano erogati da medici veterinari a fronte di comportamenti di marketing speculativo già in atto.

7. I cittadini dovrebbero essere consapevoli di tutto ciò e dovrebbero essere indirizzati solo verso prestazioni di telemedicina veterinaria verificata. Dovrebbero inoltre essere considerati i rischi di illeciti commerciali on line, in particolare di medicinali veterinari. In Italia, dal 16 aprile 2019 è in vigore l’obbligo della ricetta veterinaira elettronica. Il commercio illegale online rappresenta la maggiore minaccia alla tracciabilità e alla compliance terapeutica.

8. La telemedicina veterinaria non può essere intesa come un servizio gratuito, non può confliggere con il codice deontologico e con il principio di indipendenza intellettuale.