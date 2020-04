Covid-19, la Fda accelera lo sviluppo dei trattamenti contro il virus

L'Authority americana ha lanciato un programma progettato per portare sul mercato i trattamenti contro il nuovo coronavirus il più rapidamente possibile

La Food and drug administration (Fda) ha annunciato un nuovo programma progettato per sul mercato i trattamenti contro il coronavirus il più rapidamente possibile. Il programma, denominato “Coronavirus treatment acceleration program“, vedrà la Fda mettere in atto una serie di iniziative per incentivare la collaborazione tra enti pubblici e aziende private, ricercatori e scienziati. L’obiettivo è quello di fornire consulenza normativa, orientamento ed assistenza tecnica nell’ambito dello sviluppo dei trattamenti.

Procedure accelerate

Nel dettaglio, secondo quanto si apprende in un comunicato diffuso dall’agenzia, con l’attuazione di questo programma la Fda starebbe ridistribuendo il personale e ottimizzando i processi per accelerare le revisioni dei protocolli di sperimentazione clinica e le richieste di accesso esteso per singolo paziente.

Le prime sperimentazioni

L’Authority americana ha rivelato che dieci agenti terapeutici sarebbero già in fase di sperimentazione attiva, mentre altri quindici in fase di pianificazione.

I trattamenti

Per quanto riguarda i trattamenti, la Food and drug administration rivela che sono in fase di studio, contro Covid-19, remdesivir tocilizumab e sarilumab.