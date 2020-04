Emofilia ai tempi del Coronavirus: farmaci a domicilio grazie a iniziativa Domedica-Kedrion

Si chiama #KoalaACasaTua il programma di home delivery avviato in tutta Italia dal primo aprile. *IN COLLABORAZIONE CON DOMEDICA

In un Paese sempre più unito dall’emergenza Coronavirus, dove il primo obiettivo è tutelare la salute delle persone più fragili, dal primo aprile parte #KoalaACasaTua, un servizio di consegna a domicilio delle specialità distribuite da Kedrion per l’Emofilia. Il servizio sarà effettuato da Domedica con il supporto di Kedrion in qualità di sponsor dell’iniziativa, e si inserisce nell’ambito del programma di assistenza domiciliare “Koala”, sempre espressione della partnership tra le due aziende.

Emofilia ai tempi del Coronavirus

Attivo su tutto il territorio nazionale per i prossimi tre mesi, #KoalaACasaTua è stato pensato per coprire il fabbisogno mensile di tanti pazienti emofilici che normalmente si recano alla farmacia ospedaliera o territoriale di riferimento per ritirare il farmaco di cui hanno bisogno per poi assumerlo a casa nel corso del mese. In questo momento, restare a casa significa ridurre l’esposizione al rischio di contagio, ed ha un particolare valore nel caso di soggetti a rischio quali sono coloro che convivono con una patologia rara come l’Emofilia.

Concretamente, sarà il corriere specializzato coordinato da Domedica a recarsi in farmacia per ritirare il fabbisogno mensile di farmaco dopo aver acquisito la delega del paziente. Spetta invece al medico del Centro clinico di riferimento illustrare più nel dettaglio il funzionamento del servizio ai propri pazienti.

Il supporto di Kedrion

Il servizio sarà interamente gestito da Domedica con il supporto di Kedrion, senza quindi alcun onere economico per il paziente né per la struttura sanitaria.

“Da diversi anni Kedrion supporta i servizi di assistenza domiciliare, inclusi nel progetto Koala, che Domedica offre alla comunità dei pazienti”, ha spiegato Manuela Scarpellini, Medical Affairs Director Italy & EMEA di Kedrion. “Abbiamo quindi ritenuto naturale, e doveroso in questo momento di grande emergenza per tutto il Paese, contribuire a rispondere alle nuove esigenze che si sono create e fare un ulteriore passo verso chi è più fragile e quindi più a rischio.”

L’impegno di Domedica

Maurizio Pèrcopo, CEO di Domedica, ha aggiunto che “Domedica è lieta di integrare il Programma Koala con il servizio di drug delivery, mettendo a supporto di pazienti, caregivers, medici e farmacisti le sue competenze di integrazione e fornitura di servizi sanitari complessi, come la gestione del drug delivery. Obiettivo del nuovo servizio è garantire la consegna del farmaco al domicilio del paziente, soprattutto in un periodo così particolare, gestendo tutte le complesse e delicate fasi del flusso logistico, sulla base dell’esperienza acquisita da Domedica in questo settore.”

A cura di Domedica

In collaborazione con Domedica