Medicinali veterinari, come cambiano le procedure autorizzative con Covid-19

L’impatto dell’epidemia da Covid-19 ricade anche sulla produzione di medicinali veterinari. Per questo motivo, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, tramite una nota a firma del responsabile Silvio Borrello indirizzata ai principali operatori del settore, ha condiviso le principali procedure adottate sul comparto dei medicinali in seguito all’espansione del virus.

Medicinali veterinari, le nuove procedure

In particolare, come si apprende da un comunicato pubblicato sul sito della Federazione nazionale ordini veterinari (Fnovi), la nuova operatività riguarderà il settore autorizzativo medicinali veterinari e la disponibilità dei medicinali.

La produzione

Per ciò che concerne il settore della produzione dei farmaci veterinari e delle sostanze attive, i processi, di interesse delle aziende farmaceutiche, per i quali è stata elaborata una proposta in termini di soluzione provvisoria sono: rinnovo della certificazione Gm: Cpp: modifiche essenziali e non e essenziali.

Ambito Ema

Riguardo alle altre questioni sollevate dall’industria in ambito Ema, in merito alla semplificazione delle procedure regolatorie, la nota riferisce che “l’ufficio esprime il nullaosta allo svolgimento in modalità smart working delle 3 attività delle persone qualificate, manifestando tuttavia dubbi su altre proposte di semplificazione, quali la “relaxation” dei requisiti di validazione del cleaning e di qualifica delle attrezzature”.

Schede servizi aggiornate

Nella nota si legge, infine, che “sono recentemente aggiornate le schede servizi nella sezione “moduli e servizi online” del portale istituzionale, e che i referenti di settore (in smart working) sono contattabili attraverso la posta elettronica. Le nuove modalità e termini da seguire per questo periodo sono in corso di definizione e saranno diramati a codeste associazioni in prossime comunicazioni”.