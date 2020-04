Vitamina D: con le restrizioni Aifa consumi e spesa in calo del 30%

Dall’agenzia un primo bilancio sui primi tre mesi di applicazione della Nota 96 che regola la prescrizione a carico del Ssn di medicinali per la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D

Consumi e spesa in calo per i medicinali contro la carenza di vitamina D. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) traccia un bilancio dei primi tre mesi (novembre 2019-gennaio 2020) di applicazione della nota 96, quella con cui a ottobre scorso sono stati introdotti nuovi criteri per la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di farmaci per la prevenzione e il trattamento della carenza di vitamina D. Si tratta di colecalciferolo, colecalciferolo/sali di calcio e calcifediolo.

Vitamina D: consumi di farmaci in calo

Nei primi tre mesi di applicazione della Nota 96 si registra complessivamente una diminuzione dei consumi e della spesa per questi farmaci di oltre il 30% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente sia in termini di confezioni erogate sia di spesa sostenuta dal Ssn. Inoltre, spiega Aifa, “non si osservano importanti aumenti dei consumi e della spesa di altri analoghi della vitamina D non oggetto della Nota”. La classe di età 40-50 anni è quella che ha fatto registrare la maggiore riduzione dei consumi, soprattutto tra le donne.

Differenze regionali

La Nota 96 ha determinato però effetti eterogenei a livello regionale. “Per ridurre la eterogeneità a livello regionale e per mantenere la persistenza dell’effetto dell’intervento nel tempo è necessario promuovere iniziative anche sul territorio volte a sensibilizzare gli operatori sanitari e i prescrittori sull’uso appropriato della vitamina D e analoghi”, sottolinea Aifa.

Dati da consolidare

L’Aifa prevede comunque un aggiornamento delle analisi su periodi più lunghi (almeno 6 mesi) per valutare la robustezza dei risultati preliminari sia nelle categorie oggetto della Nota sia nelle altre. Ulteriori approfondimenti sono previsti per identificare sottogruppi specifici in cui si concentra l’effetto degli interventi.

Tutti i dati