Amgen e Adaptive Biotechnologies insieme per sviluppare terapie contro Covid-19

Le due aziende hanno concluso un accordo finalizzato alla scoperta e allo sviluppo di anticorpi umani neutralizzanti, utili a prevenire o curare il nuovo coronavirus

Amgen e Adaptive Biotechnologies hanno annunciato una collaborazione per combattere l’epidemia da Covid-19. Le due aziende uniranno le rispettive competenze per scoprire e sviluppare anticorpi umani neutralizzanti, per prevenire o curare potenzialmente Covid-19.

La collaborazione prevede l’utilizzo della piattaforma proprietaria di medicina immunitaria di Adaptive, per l’identificazione di anticorpi anti-virus, potenziata dall’esperienza di Amgen nell’immunologia e nello sviluppo di nuove terapie anticorpali. Secondo quanto riporta una nota diffusa delle società, considerata la rapida incidenza di Covid-19, le aziende inizieranno a lavorare immediatamente al progetto, mentre i dettagli finanziari verrano definiti nelle prossime settimane.

Anticorpi neutralizzanti, cosa sono

Gli anticorpi neutralizzanti difendono le cellule sane interferendo con la funzione biologica di un virus invasore. Questi anticorpi – si apprende dalla nota – possono essere usati terapeuticamente per trattare qualcuno che sta attualmente combattendo la malattia. Possono essere inoltre somministrati a persone che hanno maggior rischio di esposizione a Sars-CoV-2, come gli operatori sanitari.

“La collaborazione con Adaptive ci dà la possibilità di mobilitare immediatamente risorse combinate per aiutare a rispondere all’urgenza nel controllo della pandemia di Covid-19. Dopo aver ottenuto rapidamente sequenze di geni virali da centinaia di pazienti, Amgen è ha deciso di utilizzare queste intuizioni e associarli rapidamente alle capacità di sviluppo e produzione dei farmaci. Lavorare con Adaptive e utilizzare la loro piattaforma di anticorpi neutralizzanti virale accelererà la nostra capacità di portare un nuovo promettente farmaco negli studi clinici il più rapidamente possibile “, ha affermato Robert A. Bradway, presidente e capo dirigente presso Amgen.

Come verrà utilizzata la piattaforma

Adaptive estenderà la sua piattaforma ad alto rendimento per selezionare rapidamente l’enorme diversità genetica dei recettori delle cellule B da individui che si sono ripresi da Covid-19. Ciò consente l’identificazione di decine di migliaia di anticorpi presenti in natura da sopravvissuti al virus per selezionare quelli che neutralizzano Sars-CoV-2.

In quest’ottica, Amgen sfrutterà le sue capacità di ingegneria e sviluppo di anticorpi di livello mondiale per selezionare, sviluppare e produrre anticorpi progettati per legare e neutralizzare il coronavirus.