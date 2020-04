Covid-19, anche le strategie di produzione dalle piante concorrono allo sviluppo del vaccino

Le biotech Medicago e Kentucky BioProcessin, oggi controllata da British American Tobacco, stanno provando a sfruttare il “molecular farming” per arrivare il prima possibile a un potenziale vaccino contro il Sars-cov-2. Oggi sono alla fase di sperimentazione preclinica (con molta cautela)

Nel 2009 quando scoppiò l’emergenza dell’influenza suina H1N1, apparve chiaro come il tradizionale sistema di produzione dei vaccini fosse inadeguato ad affrontare situazioni simili. In quella circostanza l’azienda canadese Medicago, in collaborazione con il Pentagono americano, riuscì a produrre dieci milioni di dosi di vaccino, sfruttando le piante. Ma soprattutto, sfruttando la velocità del sistema di espressione detto transiente, per produrre un vaccino contro l’H1N1 basato sulle particelle virus-simili dell’influenza. I vaccini furono ben tollerati a tutte le dosi e studi di immunogenicità rivelarono una dose risposta definita. In seguito anche altri studi hanno confermato l’efficacia dei vaccini mono e quadrivalenti che hanno mostrato una forte risposta anticorpale nei confronti dell’influenza.

Nel 2014 invece la biotech americana Kentucky BioProcessin (Kbp) sviluppò, con lo stesso processo, il trattamento per l’Ebola ZMapp (un cocktail di anticorpi monoclonali prodotti in piante di tabacco) insieme alla società californiana Mapp BioPharmaceuticals e in partnership con la Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda) statunitense.

Oggi, in piena emergenza Covid-19 sia Medicago sia Kentucky BioProcessin (Kbp), oggi controllata da British American Tobacco (Bat), riprovano a sfruttare il “molecular farming” per arrivare il prima possibile a un potenziale vaccino per la Covid-19.

Il molecular farming

Il “molecular farming” o agricoltura molecolare, permette di ottenere anticorpi e altre sostanze terapeutiche come enzimi e vaccini, in modo semplice e a costi accessibili. L’utilizzo delle piante per produrre biomolecole utili all’uomo ha infatti “buone rese, tempi di produzione ridotti e costi minori”, spiega Eugenio Benvenuto, responsabile del laboratorio di biotecnologie dell’Enea. Le piante inoltre sono anche prive di contaminanti potenzialmente patogeni per gli esseri umani, come endotossine, virus, prioni e batteri. Invece, i virus delle piante non infettano gli uomini, caratteristica che le porta a essere esenti dai rischi legati ai sistemi di produzione di origine animale.

Le fabbriche verdi

Le “fabbriche verdi” vengono attivate grazie a opportuni vettori, modificati e resi innocui, che trasportano il gene in grado di esprimere la proteina desiderata. La pianta, quando viene “infettata” dal vettore, inizia a sintetizzare la nuova molecola per uso umano. E la resa è pressoché illimitata se si pensa che, una volta creata la prima pianta transgenica, basta coltivarne quante ne servono per ottenere la quantità necessaria di prodotto farmaceutico. Al contrario dei sistemi tradizionali che utilizzano batteri (cellule procariotiche) o cellule di mammifero, insetto e lievito (cellule eucariotiche), dalle dimensioni limitate.

Il primo anticorpo dalle piante

Anche i costi sono nettamente inferiori perché la coltivazione delle piante richiede molte meno risorse rispetto a un fermentatore batterico o a un’altra coltura cellulare. La prima conferma che le proteine umane potessero essere espresse in piante pur mantenendo la propria attività farmaceutica si ebbe nel 1989, con la produzione di un anticorpo umano correttamente assemblato in una pianta di tabacco transgenica. A questo successo seguirono l’espressione di particelle virus simili (virus-like particles, Vlp) dell’epatite B, derivati anticorpali più complessi, come l’immunoglobulina A secretoria (sIgA), e proteine immunogeniche orali.

Le “virus-like particles”…

Oggi Medicago ci riprova. Lo scorso 12 marzo ha annunciato di aver prodotto con successo una Vlp del coronavirus a soli 20 giorni dall’ottenimento del gene Sars-CoV-2. La produzione di Vlp è il primo passo nello sviluppo di un vaccino per Covid-19 che al momento è sottoposto a test preclinici per la sicurezza e l’efficacia. Una volta completato questo percorso, l’azienda canadese ha scritto di aspettarsi un dialogo con le agenzie sanitarie appropriate per avviare studi umani sul vaccino entro l’estate (luglio/agosto) 2020. Nel frattempo la biotech ha anche ricevuto 7 milioni di dollari da parte del governo del Quebec per lo sviluppo di un vaccino contro Covid-19. Finanziamento che consentirà a Medicago di iniziare rapidamente la prima fase di test del candidato vaccino.

…e gli anticorpi

La biotech canadese sta inoltre utilizzando la sua piattaforma tecnologica per sviluppare anticorpi contro il Sars-Cov-2 in collaborazione con il Centro di ricerca sulle malattie infettive dell’Università di Laval. Il progetto è coordinato da Gary Kobinger che, nel 2015, contribuì a sviluppare un vaccino e un trattamento per l’Ebola. La ricerca – finanziata, in parte, dal Canadian Institutes for Health Research (Cihr) – potrebbe portare allo sviluppo di anticorpi Sars-CoV-2 potenzialmente utili per trattare le persone infette dal virus.

Gli anticorpi inoltre, secondo Benvenuto, sono più facili da produrre con le piante, rispetto ad altre molecole più difficili da assemblare, “ma che nonostante tutto si riescono ugualmente a produrre”. “Quella degli anticorpi è una tecnologia molto consolidata – continua – per cui in caso si trovasse un anticorpo neutralizzante in particolare, molti laboratori saranno in grado di esprimerlo molto bene e in maniera massiccia nelle piante, come immunoterapia o immunizzazione passiva”.

Un vaccino dalle piante

Anche la Kentucky BioProcessing in parallelo sta sviluppando un vaccino prodotto dalla piante, per il Covid-19 che al momento è nella fase dei test pre-clinici. Ultimati i quali Bat prevede che, attraverso l’utilizzo di partner e il sostegno delle agenzie governative e delle istituzioni, possano essere prodotte tra 1 e 3 milioni di dosi di vaccino a settimana, a partire dal prossimo giugno. Inoltre, sebbene Kpb sia una società commerciale, l’intenzione di Bat è che il progetto del vaccino per il Covid-19 sia realizzato senza fini di lucro.

Kbp ha recentemente clonato una parte della sequenza genetica del Sars-Cov-2 che ha portato allo sviluppo di un potenziale antigene, una sostanza che induce una risposta immunitaria nel corpo e, in particolare, la produzione di anticorpi. L’antigene è stato quindi inserito nelle piante di tabacco per farlo riprodurre. Una volta raccolte le piante, l’antigene è stato poi purificato e sottoposto ai test pre-clinici tuttora in corso per poi sviluppare il vaccino.

Cautela

Benvenuto però è cauto nel commentare la notizia del vaccino della Kbp, perché probabilmente per via del segreto industriale, non viene reso noto che tipo di antigene stiano esprimendo. “Difficile pronunciarsi” commenta. Secondo il biotecnologo sembrano essere invece più interessanti le Vlp della Medicago, “prima di tutto perché la biotech canadese ha il know-how per produrre le Vlp dell’influenza stagionale. Inoltre la Vlp è una particella virale senza acido nucleico dentro, resa innocua quindi ma con lo stesso aspetto del virus. Il che permette di evocare benissimo tutte le risposte immunitarie”. Mentre la tecnologia di Kbp si basa su un antigene, un pezzo di proteina, che deve essere mostrata bene al sistema immunitario per avere una risposta efficace. Ma è difficile capire bene il prodotto, senza dati certi”.

Presto anche in italia?

Benvenuto aggiunge inoltre che anche presso L’Enea starebbero per partire ricerche simili, a patto di trovare un minimo sostegno finanziario. “Vogliamo iniziare a lavorare sulla spike protein, che ormai sappiamo essere la responsabile dell’attacco del virus sul recettore Ace2, che gli consente l’ingresso nelle cellule. La partita si gioca lì sull’impedire sia a livello farmacologico sia anticorpale l’interazione tra il virus e la spike. In tanti ci stanno lavorando, ma al momento nessuno ha un vantaggio rispetto ad altri. Sono tutte strategie da provare e testare”.

A livello produttivo però non c’è dubbio secondo Benvenuto che la produzione del vaccino con le piante porterebbe diversi vantaggi. “Se funzionasse partirebbero serre a tappeto. Le quali costano cento volte meno di mettere su i biofermentatori per fare cellule che devono produrre i composti utili” conclude. “Ma prima di tutto va verificata l’efficacia. Non è detto che l’antigene prodotto dalle piante sia buono tanto quello sperimentato o prodotto da altre cellule”.