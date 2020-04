Crescita e sviluppo nel mondo salute e l’applicazione del Success factor modeling

Presentati i primi risultati dello studio “Success Factor Modeling for Healthcare” che ha lo scopo di identificare e applicare i fattori fondamentali di successo dell’ecosistema salute

Qual è la differenza che fa la differenza nei casi di successo del Sistema Salute? È questa la domanda cui vuole rispondere lo studio avviato in Italia con la metodologia del Success factor modeling applicata, per la prima volta al mondo, all’ambito sanitario. Lo studio è condotto da Emanuela Mazza in collaborazione con l’ideatore della metodologia, Robert Dilts e il contributo incondizionato di Havas Life Italy, partner e main sponsor. Obiettivo finale: identificare e applicare i fattori chiave di successo nell’ecosistema salute, per promuoverne crescita e sviluppo, fornire nuovi strumenti per raggiungere nuovi risultati, creare valore e fare la differenza.

I primi risultati dello studio

Una prima risposta viene dai risultati della fase uno dello studio presentati oggi nell’ambito dell’evento Success factor modeling for healthcare. Lo studio ha l’obiettivo specifico di definire quali sono stati i fattori determinanti per un determinato successo secondo le varie prospettive degli attori dell’ecosistema salute (clinici, operatori sanitari, istituzioni, università e scuole di specializzazione, società scientifiche, associazioni pazienti, pazienti e caregiver, organizzazioni di assistenza e di servizi Sanitari). Il successo, per la maggioranza delle risposte (58%), è quando tutti gli attori sono coinvolti, per il 46% quando la relazione e interazione nel team è molto buona e per il 43% quando la comunicazione medico-paziente è chiara ed efficace. L’esempio dell’Italia sarà seguito anche in altri Paesi. Stanno infatti per partire studi locali in Francia, Grecia e Spagna.

Vari livelli di analisi

Lo studio ha esaminato l’ecosistema salute su vari livelli: ambiente, azioni, capacità, valori e convinzioni, identità e visione. Analizzando il livello di valori e convinzioni – priorità, presupposti, motivazioni – i fattori di successo sono identificati nelle competenze e aggiornamento (65% delle risposte) seguiti dalla priorità data al paziente (58%) mentre, a livello di visione, il fattore più importante è superare efficacemente sfide e difficoltà (52%). I catalizzatori, cioè gli attivatori di cambiamento, sono stati indicati nel 49% delle risposte nel livello identità – senso di missione e appartenenza – seguiti dai connettori, intesi come i generatori di energia e connessione tra le persone (47%).

L’importanza della comunicazione e relazione

“È interessante notare come nella maggior parte dei casi gli elementi essenziali e principali in termini di percentuale di risposte abbiano a che fare con le capacità comunicative, relazionali, di empowerment e engagement” – afferma Emanuela Mazza, coach, trainer e docente in Comunicazione medico-paziente all’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Interessante non tanto perché sia un risultato originale o inaspettato quanto perché, osservando l’ecosistema salute, quanto investimento reale in termini di tempo, budget, risorse viene dedicato alla formazione su queste competenze? È significativo infatti che queste competenze, in molti paesi europei, e non, siano comprese nelle competenze fondamentali nella formazione dei professionisti della salute. Il nostro grande perché è creare maggiore consapevolezza e fornire nuovi strumenti per migliorare e diffonderla. Chissà che questo non porti davvero a cambiare qualcosa?”.

L’indagine

L’indagine si è svolta e ha previsto più risposte. Condotta su 137 persone hanno risposto in 112. Ha coinvolto tra gli altri, organizzazioni pubbliche e private di assistenza sanitaria (42%), aziende private in ambito sanitario (10%), liberi professionisti, istituzioni, associazioni pazienti, aziende farmaceutiche, caregiver. Dei 137 rispondenti il 56% sono maschi e il 44% femmine di età compresa fra i 18 e +65 anni (di cui 30% tra 25 e 45 anni e 67% tra 46 e 65 anni), prevalentemente con laurea specialistica (42%) e master universitario (20%). Le regioni più rappresentate sono Lazio e Lombardia (rispettivamente 35% e 27%) seguite da Piemonte (9%) e Emilia Romagna (5%).