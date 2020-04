Covid-19, a rischio programmi vaccinali nei Paesi a basso reddito

A lanciare l'allarme è Gavi la Vaccine Alliance. Continuerebbero le campagne di routine, ma l'Oms ha richiesto di interrompere quelle "una tantum" per concentrarsi sull'emergenza da nuovo coronavirus. Il rischio è che si riaccendano focolai di malattie mortali

Le interruzioni causate dalla pandemia di Covid-19 avranno probabilmente un impatto devastante sui programmi di immunizzazione nei Paesi meno sviluppati del mondo, secondo una nuova analisi di Gavi, la Vaccine Alliance. Il ritardo nelle campagne di vaccinazione comporterà che almeno 13,5 milioni di persone in 14 zone economicamente depresse del mondo non saranno protette da malattie come il morbillo, la poliomielite e l’Hpv.

Si segnalano carenze nei vaccini

A quanto rivela Gavi, almeno 21 Paesi a basso e medio reddito stanno già segnalando carenze di vaccini a seguito della chiusura delle frontiere e delle interruzioni del trasporto aereo. Finora sono state posticipate 14 grandi campagne di vaccinazione sostenute da Gavi contro polio, morbillo, colera, Hpv, febbre gialla e meningite, così come quattro compagne di introduzione alla vaccinazione nazionale. In tutto, questi vaccini avrebbero immunizzato più di 13,5 milioni di persone. È probabile che il numero di persone che non riusciranno ad essere vaccinate aumenti in modo sostanziale poiché Gavi prevede che una parte significativa delle campagne pianificate per i vaccini verrà posticipata nei prossimi mesi, dal momento che il personale chiave viene ridistribuito e le comunità osservano l’allontanamento fisico.

Reindirizzamento dei finanziamenti

Gavi sta reindirizzando il 10% dei suoi finanziamenti verso i sistemi sanitari nazionali nei paesi in via di sviluppo, per sostenere fin d’ora la risposta al Covid-19. Ciò include il supporto per dispositivi di protezione individuale (Dpi), campagne di diagnostica, formazione e comunicazione. Gavi è pronto a lavorare con i propri partner per sostenere le campagne di immunizzazione di massa una volta revocate le misure di emergenza. Ipotizzando un’ottima raccolta fondi per il periodo 2021-25, Gavi si impegna ad aiutare lo sviluppo dei sistemi sanitari locali, aumentare i tassi di copertura vaccinale e proteggere la prossima generazione dalle malattie nei prossimi anni.

Il rischio del ritorno di patologie mortali

“I paesi più poveri del mondo hanno più che mai bisogno dell’aiuto della comunità internazionale per mitigare l’impatto della pandemia di Covid-19 e per assicurarsi che non siano colpiti da un bilancio delle vittime ancora più elevato a causa di malattie prevenibili che possono ulteriormente sopraffare i sistemi sanitari”, ha affermato Seth Berkley, Ceo di Gavi, Vaccine Alliance. “La nostra Alleanza sta lavorando duramente per preparare i sistemi sanitari e gli operatori sanitari per la pandemia in questi paesi, ma stiamo anche facendo tutto il possibile per prevenire ulteriori perdite di vite garantendo vaccinazioni di routine e, ove possibile, assicurare che le campagne di vaccinazione di massa si svolgano al termine della crisi immediata. I bambini che non si possono vaccinare ora non dovranno continuare la propria vita senza un’adeguata protezione dalle malattie. L’eredità di Covid-19 non deve comportare il ritorno di malattie mortali come il morbillo e la poliomielite. ”

L’Oms raccomanda uno stop a campagne “Una tantum”

Lunedì 30 marzo il gruppo di esperti strategici consultivi dell’Oms sull’immunizzazione (Sage) ha raccomandato che tutte le campagne di vaccinazione preventiva una tantum cessino mentre i paesi si concentrano sulla risposta Covid-19. L’immunizzazione di routine dovrebbe continuare dove possibile. La Global polio eradication initiative (Gpei) ha messo in pausa tutte le campagne di vaccinazione contro la polio.

Continuano quelle di routine

L’immunizzazione di routine, compresi i vaccini contro la poliomielite, continua per ora nella maggior parte dei Paesi, sebbene principalmente in strutture fisse con rigide linee guida sull’igiene e l’allontanamento fisico. Con l’espansione dei blocchi a livello nazionale in tutto il mondo in via di sviluppo, è probabile che sempre più programmi di immunizzazione di routine si chiudano temporaneamente. La sospensione delle attività di sensibilizzazione avrà probabilmente un impatto immediato sulla copertura vaccinale.

I focolai attuali

Focolai di morbillo sono attualmente in corso in diversi paesi, tra cui la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica Centrafricana. L’epidemia della RDC è attualmente la più grande del mondo, colpendo oltre 300.000 persone da quando è iniziata nel 2019, con oltre 6.000 morti, quasi tre volte più dell’Ebola rispetto all’epidemia nel paese.