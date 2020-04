Janssen: Cosimo De Nigris nuovo direttore risorse umane di Italia, Grecia e Israele

Entra a far parte del leadership team con l'obiettivo di sviluppare una strategia volta a valorizzare al meglio i talenti interni e ad acquisire talenti esterni, in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda

Cosimo De Nigris è il nuovo direttore delle risorse umane Italia, Grecia e Israele di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson. Entra a far parte del leadership team con l’obiettivo di sviluppare una strategia volta a valorizzare al meglio i talenti interni e ad acquisire talenti esterni, in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda.

“Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo di responsabilità”, ha commentato De Nigris. “In questi anni in azienda ho avuto l’opportunità di vivere in prima persona l’evoluzione e il cambiamento della funzione risorse umane del gruppo J&J. Oggi tale funzione ha una visione univoca e strategica della gestione del personale e dell’intera forza lavoro, che ha favorito una maggiore collaborazione con le altre funzioni di business”.

La carriera

Classe 1979, De Nigris ha quindici anni di esperienza nel settore delle risorse umane, otto dei quali passati in Janssen e Johnson & Johnson. Dopo la laurea in scienze politiche all’Università di Messina, De Nigris ha conseguito un master in “organization e hr management” all’Università Bocconi di Milano, nel 2004.

Ha lavorato per il gruppo editoriale L’Espresso, tra il 2005 e il 2008, in veste di hr specialist, dove si è occupato a 360 gradi della gestione del personale: dal recruiting, alla selezione, alla definizione di programmi di crescita di collaboratori e dipendenti.

Poi un’esperienza in Fiat Iveco, gruppo Fca, dove ha ricoperto la carica di hr site manager fino a dicembre 2011, inizialmente in Italia. In seguito, anche in Cina, dove ha avuto la sua prima esperienza professionale in ambito internazionale.

Nel 2012 De Nigris approda in Janssen come hr manager presso la sede di Cologno Monzese, diventando in seguito hr Leader, anche a livello Emea, per J&J consumer e supply chain. Nel 2018 diventa hr leader supply chain deliver north america presso il quartier generale J&J in New Jersey.

La visione di Janssen

“L’esempio di Cosimo conferma quanto per noi di Janssen e per tutto il gruppo Johnson & Johnson siano fondamentali la crescita dei talenti interni e la valorizzazione delle persone che compongono la nostra azienda. Il nostro impegno è orientato a costruire un futuro in cui le malattie siano un ricordo del passato”, ha commentato Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia.