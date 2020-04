Le tariffe doganali dei prodotti contro Covid-19, c’è chi le tiene basse e chi le alza

Secondo l'ultimo rapporto dell'Organizzazione mondiale del commercio in molti Paesi afferenti alla Wto, le tariffe doganali sono mantenute al di sotto del 5%, ma in molti Stati queste sono estremamente elevate fino a toccare, in alcuni casi, il 60%

C’è troppa disparità nella definizione delle tariffe doganali per alcuni prodotti ritenuti indispensabili per combattere la Covid-19. Nell’ultimo report dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) emergono vari dati interessanti sull’attuale situazione a livello globale. In soldoni, facendo riferimento al 2019, i prodotti che oggi vengono considerati cruciali ma di cui c’è carenza nel 2019 hanno pesato per 597 miliardi di dollari, ossia l’1,7% del commercio mondiale lo scorso anno. Tuttavia, seppur in molti Paesi afferenti alla Wto, le tariffe doganali sono mantenute al di sotto del 5%, in molti Stati queste sono estremamente elevate. Ad esempio, sempre parlando di medie, il sapone per le mani raggiunge il 17% e altri addirittura applicano il 65%. Per i dispositi di protezione (guanti, mascherine e camici su tutti) i dazi in media sono dell’11,5%, ma in alcuni casi hanno raggiunto anche il 27%.

Le tariffe applicate per l’import: gli Mfn

La maggior parte degli Stati membri del Wto (134 Stati) applica la cosiddetta “Clausola della nazione più favorita” ossia la procedura di diritto internazionale secondo cui i paesi contraenti si impegnano ad accordare ai prodotti/beni provenienti da un paese terzo condizioni doganali e daziarie non meno favorevoli di quelle già stabilite negli accordi commerciali tra i paesi coinvolti. Il gruppo è chiamato Mfn (Most favored nations). Secondo le ultime statistiche rilevate, Mfn applica per i dispositivi necessari contro Covid-19 tariffe del 4,8%, una media piuttosto bassa rispetto ad altri prodotti non agricoli che si aggirano, di solito, sul 7,6%. La Cina applica il 4,5%, la Sud Corea il 5,9%, l’Unione Europea l’1,5% e la Svizzero lo 0,7%.

Le apparecchiature mediche

Gli Mfn applicano una tariffa del 3,4% a quei prodotti come microscopi, scanner ultrasonici e ventilatori polmonari. Diciannove membri hanno addirittura azzerato i dazi, altri hanno previsto un 5% e tre hanno optato per il 10% delle tariffe. In generale l’8% delle forniture healthcare dei Paesi aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio è coperta dal cosiddetto Information Technology Assessment Expansion (Ita-Exp), ossia il programma che prevede di abbattere o ridurre le tariffe doganali di import della tecnologia medica (soprattutto di terapia intensiva) entro il 2023 (la media delle tariffe di chi partecipa al progetto sono solo dello 0,4% contro il 4,1% di chi è fuori). Tuttavia i respiratori polmonari, di cui c’è un grande bisogno in queste settimane, non sono coperti dall’Ita-Exp e le tariffe di importazione rimangono di circa il 3,3%. In alcuni casi, però, qualcuno alza il tiro. Ad esempio Brasile, Argentina e Venezuela hanno imposto il 14% di tariffe doganali per l’importazione. Anche in Asia si nota la differenza. L’India per i respiratori pretende il 10%, mentre la Cina solo il 4%. L’Unione europea, Svizzera e Sud Corea, invece, non prevedono dazi.

Le tariffe dei prodotti di sanitarizzazione e dispositivi di protezione

L’Oms ha dichiarato che è importantissimo lavarsi le mani con il sapone e di procurarsi i vari dispositivi di protezione personale, soprattutto da parte dei medici. Ebbene nel mondo le tariffe doganali sono in media dell’11,5%, cinque volte più alto delle medicine. Più di 29 Stati affiliati alla Wto mantengono dazi intorno al 5% o meno, ma 47 vanno oltre il 15%. Per il sapone si arriva al 17%. In Dominica si arriva al 50% e in Egitto al 56,7%. Per non parlare poi delle mascherine che hanno una media del 9,1% tra gli Stati Mfn. Cinque Paesi dell’America latina (Equador, Bolivia, Venezuela, Brasile e Argentina) hanno le tariffe più alte al mondo. L’Equador si mantiene tra il 19% e il 55% dei dazi (dipende dai prodotti). Bolivia e Venezuela rimangono sul 20%, mentre Brasile e Argentina sono sul 17%. Un terzo dei membri Wto si mantiene, invece, tra il 10% e il 15%.

Le restrizioni all’export

Un tema che è emerso fin dalle prime settimane del contagio europeo ha riguardato le nuove politiche di esportazione dei prodotti di protezione individuale. Come AboutPharma ha scritto il 5 marzo l’Italia ne avrebbe bloccato l’esportazione a meno di un’autorizzazione da parte delle autorità competenti. Come l’Italia anche la Germania, nonostante i casi più limitati rispetto al Bel Paese, ha vietato l’export delle mascherine secondo quanto ordinato dell’unità di crisi istituita del ministero della Salute teutonico. L’unica eccezione che Berlino concederà sarà l’invio di materiale medico per il soccorso internazionale. In Marocco servirà, invece, una licenza d’esportazione per le mascherine chirurgiche. Il regno magrebino ha diramato un bollettino ufficiale d’urgenza per stroncare sul nascere ogni possibile carenza. A quanto sembra, al porto di Tangeri era pronto a salpare un carico di oltre 100 mila mascherine diretto in Gran Bretagna. Lo stock marocchino conterebbe circa 12 milioni di pezzi. Divieto temporaneo anche per la Russia che ha stabilito che fino al primo giugno 2020 non potranno essere esportate mascherine, tute di protezione, respiratori, copriscarpe o camici medici. Come per la Germania il divieto non sarà valido per le scorte destinate agli aiuti umanitari. In Francia, addirittura, si è verificata una sorta di nazionalizzazione forzata di tutti i dispositivi di questo tipo con il sequestro da parte dello Stato. Ma la Wto sta monitorando iniziative di questo tipo che stanno mostrando il volto nuovo del mercato globale. Sul portale online dell’Organizzazione mondiale del commercio vengono tutti i giorni aggiornati i dati dei Paesi membri che dichiarano una serie di restrizioni sui prodotti medicali.

La crescita del mercato medicale nel 2019

Il 2019 è stato un anno in crescita per il mercato dei prodotti medicali. Infatti rispetto al 2018 c’è stato un incremento del 5% arrivando alla cifra monstre di 1011 miliardi di dollari. Ma nel computo totale, secondo l’ultimo rapporto della Wto (l’Organizzazione mondiale del commercio) export e import messi insieme sono arrivati a due triliardi di dollari. Il 5% di tutti gli scambi commerciali al mondo. A mantenere la fetta più ampia del mercato sono sempre i farmaci, seguidi dalle forniture medicali, equipaggiamenti medicali e dispositivi di protezione.

Il mercato: l’import

Guidano i medicinali con il 56% del totale. I supporti medici sono il 17%, gli equipaggiamenti medicali il 14% e solo 13% per i dispositivi di protezione. Negli ultimi tre anni gli Stati Uniti sono stato il più grande importatore di prodotti medicali e nel 2019 ha pesato per il 19% del totale. Al secondo posto c’è la Germania con il 9% e al terzo posto parimerito per Cina e Belgio (6%). Gli altri grandi attori della scena mondiale sono Paesi Bassi, Giappone, Francia, Italia e Svizzera.

…e l’export

Tra i maggiori esportatori, invece al primo posto c’è la Germania che supera gli Stati Uniti e la Svizzera. A scendere troviamo i Paesi Bassi, Belgio, Irlanda, Cina, Francia, Italia e Regno Unito.

Il ruolo italiano

Nel mercato globale dei prodotti della salute l’Italia risulta essere (e si sapeva già, ma la Wto lo conferma), uno dei partner economici di spicco della Cina. Tra i giganti esportatori verso la Cina, l’Italia è quinta dietro a Germania, Usa, Giappone e Francia. Nel 2019 ha esportato 2,3 miliardi di dollari, in rialzo rispetto al 2018 (2,1) e al 2017 (2,1).

I dispositivi di protezione. Guidano Cina, Germania e Stati Uniti

Sul fronte degli ormai famosi Dpi la fanno da padrone Cina, Germania e Stati Uniti. I cinesi hanno il 17% del mercato di esportazione contro il 12,7% della Germania e il 10,2% degli Usa. L’Italia si piazza al sesto posto con un 3,8%. Per quanto riguarda le mascherine in senso stretto il 25% del business globale è in mano a Pechino.

I ventilatori polmonari

Per quanto riguarda invece i macchinari di ausilio alla respirazione come i ventilatori polmonari, spicca su tutti Singapore con il 18% dell’export, tallonata dagli Usa con il 16% e dall’Olanda e Cina con il 10%.