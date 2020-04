Sars-Cov-2, l’analisi delle acque reflue può rilevarne la presenza in anticipo

Diversi gruppi di ricerca sono già attivi all’estero e fra poco anche in Italia, per mettere a punto un test in grado di rilevare la presenza di Sars-Cov-2 nelle acque di scarto. Potrebbe essere utile per monitorarne la diffusione e un’eventuale ricomparsa

Tra i tanti test di cui si parla in questi giorni di emergenza da Covid-19, uno in particolare potrebbe essere utile per monitorare la circolazione del virus nella popolazione e una sua eventuale ricomparsa. Si tratta delle analisi delle acque reflue, un metodo rapido ed economico che con l’esame di pochi campioni può rilevare la presenza del Sars-cov-2 in anticipo, se per esempio i primi casi fossero relativi a persone asintomatiche o con sintomi lievi. Come probabilmente è successo in Italia a inizio epidemia. Il sistema inoltre potrebbe fornire dati di supporto per confermare un trend in discesa o salita di casi da Covid-19.

L’epidemiologia basata sulle acque reflue

Studi recenti hanno dimostrato che il Sars-CoV-2 vivo, può essere isolato dalle feci e dalle urine delle persone infette. Inoltre il virus può sopravvivere fino a diversi giorni in un ambiente adeguato dopo essere uscito dal corpo umano. L’approccio dell’epidemiologia basata sulle acque reflue si basa sulla raccolta di campioni di acque di scarto in tempi diversi, per rintracciare la presenza del virus. In particolare grazie alle analisi biochimiche è possibile rilevare l’Rna Sars-Cov-2 e confermarne la presenza nella popolazione. Ripetendo il test a distanza di tempo predefinito è possibile vedere come evolve la diffusione, se per esempio il virus scompare o ricompare.

La prima analisi delle acque reflue

I primi ad aver messo a punto una metodica simile sono stati i microbiologi della Kwr Water Research Institute nei Paesi Bassi, che di recente hanno pubblicato il preprint del lavoro su medRxiv. I ricercatori hanno esaminato i campioni delle acque reflue di sette città e dell’aeroporto usando una tecnica microbiologica (RT-PCR) in grado di rilevare tre frammenti del gene della proteina nucleocapside (N1-3) e un frammento del gene della proteina dell’involucro del Sars-cov-2 (E). Dalle ricerche è emerso che nei campioni del 6 febbraio, tre settimane prima che il primo caso di Covid-19, fosse stato segnalato nei Paesi Bassi, non vi era traccia del virus nelle acque reflue. Il 5 marzo, il frammento di N1 è stato rilevato nelle acque reflue di cinque siti. Il 15/16 marzo, il frammento N1 è stato rilevato nelle acque reflue di sei siti e i frammenti N3 ed E sono stati rilevati rispettivamente in 5 e 4 siti.

La ricerca italiana

Anche in Italia il gruppo dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, guidato da Sara Castiglioni, capo dell’unità di Biomarkers Ambientali, ha appena instaurato una collaborazione con un gruppo di virologi, con lo stesso obiettivo. L’istituto milanese è noto per avere condotto in precedenza importanti analisi sulle acque reflue rivolte per lo più a composti chimici, come stupefacenti. Ora metteranno insieme il loro sistema di campionatura già collaudato, con tecniche di microbiologia in grado di rilevare il Sars-cov-2 dalle acque di scarto (a opera dei virologi), con una procedura simile ai colleghi olandesi.

“Fotografia” delle acque reflue

L’obiettivo è restituire una “fotografia” delle acque italiane, proprio come fatto nei Paesi Bassi, per evidenziare la presenza del Sars-cov-2 prima durante e dopo l’emergenza. “È un momento di grande fermento per questo tipo di ricerche – spiega Castiglioni – decine di gruppi sono già a lavoro in Svizzera, Norvegia, Olanda, Uk, Usa. L’acqua reflua è uno strumento importante per monitorare la presenza del virus e capire quale sia la reale dimensione del contagio in una popolazione. Inoltre può rilevare molto precocemente la sua ricomparsa in futuro”.

Il test britannico

Anche i ricercatori dell’Università di Cranfield, nel Regno Unito, stanno lavorando a un nuovo test per rilevare Sars-CoV-2 nelle acque reflue delle comunità infette dal virus. Si tratta di un dispositivo di carta in grado di filtrare gli acidi nucleici di agenti patogeni dai campioni di acque di scarto. In seguito una reazione biochimica con reagenti precaricati rileva se è presente l’Rna del Sars-CoV-2. I risultati sono visibili ad occhio nudo: un cerchio verde che indica che è positivo e un cerchio blu se è negativo.

“Abbiamo già sviluppato un dispositivo cartaceo per rintracciare l’Rna del nuovo cornavirus nelle acque reflue come prova di concetto” ha spiegato Zhugen Yang, docente di tecnologia dei sensori presso il Cranfield Water Science Institut”. “Questo dispositivo è economico (costa meno di una sterlina) e sarà facile da usare per i non esperti. Prevediamo inoltre che sarà in grado di offrire un quadro completo e immediato della salute della popolazione una volta che il sensore sarà implementato nel prossimo futuro”.

Uno dei tanti sistemi

“Questo è solo uno dei modi per rilevare la presenza del virus nelle acque di scarto – commenta Castiglioni a proposito del test britannico – ma ce ne sono anche altre. Inserire un dispositivo di carta come quello nelle acque reflue a volte può essere complicato. Un altro sistema è prelevare l’acqua all’entrata degli impianti di depurazione, come facciamo noi. L’aliquota di liquido viene poi processata secondo protocolli ben definiti, per concentrare il virus presente nell’acqua ed estrarre gli acidi nucleici, l’Rna in questo caso. Dopodiché si esegue l’analisi per identificare il virus specifico e si confrontano i risultati dei campioni raccolti nel tempo”. In questo modo si ha un quadro della comparsa, presenza e scomparsa del virus, nelle diverse zone esaminate.

Lo studio pilota

Castiglioni racconta di aver già iniziato a raccogliere i campioni di acqua con il suo gruppo di ricerca. Per condurre poi le analisi una volta tornati a pieno regime lavorativo. Si spera verso maggio o giugno. “Abbiamo iniziato a raccogliere i campioni, che era la cosa principale da fare essendo questo un momento ‘clou’ dell’epidemia italiana – afferma – poi sarà messa a punto la metodologia, penso in un mese e infine eseguiremo le analisi. In due tre mesi svolgeremo un piccolo studio pilota e poi applicheremo per cercare i fondi per mettere in piedi analisi più ampie”.

Per ora come già ricordato, le analisi daranno un’idea della diffusione del virus, confrontando campioni raccolti in momento diversi. Poi l’analisi di routine potrà servire da “campanello d’allarme” per evidenziare un’eventuale ricomparsa. Sarà difficile invece dare informazioni quantitative anche sull’ampiezza del contagio, come riferisce Castiglioni, ma forse non impossibile.