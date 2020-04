Trial clinici e uso compassionevole: circolare Aifa su procedure semplificate

L’Agenzia italiana del farmaco definisce modalità più snelle per presentare e approvare un trial (o aderirvi) e per richiedere il via libera a programmi di uso compassionevole

Semplificare per rispondere all’emergenza Covid-19. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato una circolare sulle procedure semplificate per gli studi clinici e gli usi compassionevoli dei medicinali. Un’iniziativa in linea con quanto previsto dal decreto Cura Italia, che all’articolo 17 comma 5 riporta “Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali”.

Domande di autorizzazione

Ogni domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica deve essere inoltrata ad Aifa tramite l’inserimento in OsSC (Osservatorio sperimentazione clinica): è unico e vale sia per Aifa che per Comitato etico nazionale dell’Inmi Spallanzani. Sono descritte anche modalità alternative (es. invio cartaceo o Pec) utilizzabili in caso di problemi tecnici. Per quanto riguarda la documentazione da presentare, la circolare elenca le informazioni indispensabili.

Uso compassionevole: le definizioni

Aifa chiarisce poi due definizioni riferibili all’uso compassionevole dei farmaci:

Programma di uso terapeutico: presentato, da parte dell’industria farmaceutica, per l’impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole in più pazienti, sulla base di un protocollo clinico predefinito e identico per tutti i pazienti.

presentato, da parte dell’industria farmaceutica, per l’impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole in più pazienti, sulla base di un protocollo clinico predefinito e identico per tutti i pazienti. Uso terapeutico nominale: impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole su base nominale per singoli pazienti, in base alle evidenze scientifiche e non nell’ambito di un protocollo clinico definito.

“Nel primo caso (programmi di uso terapeutico) – spiega la circolare – le richieste di uso compassionevole devono essere inviate, complete di breve sinossi e protocollo, all’Aifa e al Comitato etico nazionale dell’Inmi Spallanzani” tramite posta elettronica. Le modalità di raccolta dati possono essere inviate anche in fase successiva al primo invio ai fini di valutazione. L’approvazione di un programma di uso terapeutico da parte del Comitato etico nazionale ha valenza immediata su tutto il territorio nazionale.

Gli altri punti

Nella circolare si trovano, inoltre, indicazioni sugli studi osservazionali prospettici faramcologici (relativi a farmaci utilizzati nella normale pratica clinica secondo le indicazioni autorizzate), i requisiti minimi per questi studi e le sperimentazioni cliniche (con l’invito a concentrarsi su esiti di rilievo come decessi, intubazione/estubazione), le modalità per la pubblicazione dei protocolli approvati (per favorirne massima conoscenza) e l’adesione agli studi. Per quanto riguarda i dati, Aifa spiega che le modalità di accesso da parte dell’ente regolatorio ai dati raccolti all’interno delle sperimentazioni cliniche, studi osservazionali farmacologici e programmi di uso compassionevole, saranno definite successivamente.

