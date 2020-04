Chiamata da 8 miliardi di dollari per un fondo globale anti Covid-19

La Wellcome Trust, ente di beneficenza londinese, ha lanciato l’iniziativa “Covid-Zero”, rivolta a privati e governi, per raccogliere, entro la fine di aprile, un fondo globale destinato a colmare una carenza di finanziamenti per vaccini, trattamenti e test per il Sars-Cov-2

La Wellcome Trust, ente di beneficenza londinese, ha lanciato l’iniziativa “Covid-Zero”, per raccogliere almeno 8 miliardi di dollari entro la fine di aprile e colmare una carenza di finanziamenti globali destinati a vaccini, trattamenti e test per il Sars-Cov-2. Deficit che sarebbe stato identificato dal Global Preparedness Monitoring Board, un organo indipendente convocato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Banca mondiale. Secondo Wellcome garantire questo fondo globale è la migliore strategia per uscire dall’emergenza mondiale da Covid-19, combattere il nuovo coronavirus, salvare vite, proteggere i posti di lavoro e far ripartire l’economia globale più velocemente di qualsiasi altra opzione. Il nome “Covid-Zero” indica proprio l’obiettivo da raggiungere: zero morti, zero nuovi casi e zero lockdown il prima possibile.

Un appello a privati e governi

L’appello è rivolto al settore privato, ai quali Wellcome ha ricordato come “fornire finanziamenti ora è il miglior investimento per le aziende”. Uno studio di Bloomberg Economics, citato dall’ente, mostrerebbe infatti che la pandemia potrebbe costare alle imprese un totale di 2,7 trilioni di dollari in produzione persa, equivalente all’intero Pil del Regno Unito. “Questo è un problema globale che continuerà ad affliggere il mondo e le aziende per mesi, se non anni, a venire”, ha dichiarato Jeremy Farrar, direttore di Wellcome Trust. “Vogliamo che i leader aziendali forniscano una piccola parte del denaro che stanno dedicando per far fronte a questa crisi, per risolverla. Speriamo che i governi seguano il loro esempio”.

Le risorse potrebbero terminare

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando per sviluppare vaccini, testare farmaci già approvati, che potrebbero trattare la Covid-19 e migliorare i test diagnostici. Ma Farrar ha avvertito che questi gruppi di ricerca corrono il rischio di rimanere senza fondi, senza i quali i nuovi trattamenti non potranno uscire dai laboratori e raggiungere gli studi clinici, senza arrivare alle persone che ne hanno bisogno. “I farmaci, i vaccini e la diagnostica rapida sono l’unico modo che abbiamo di salvare vite umane, porre fine a questa pandemia e impedirne la ricomparsa”, ha affermato Farrar. “Questa è l’unica strategia per uscire dall’emergenza, ma non abbiamo i finanziamenti necessari”.

La ripartizione del fondo globale anti Covid-19

Gli 8 miliardi di dollari – necessari sia per sviluppare farmaci e vaccini sia per aumentarne la produzione in tutto il mondo – andrebbero alle organizzazioni che coordinano la risposta globale di ricerca e sviluppo, a questa crisi. Come la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), l’acceleratore terapeutico Covid-19 e The Foundation for New Innovative Diagnostics (Find). Andrebbe anche al Fondo di solidarietà dell’Organizzazione mondiale della sanità, per garantire che queste innovazioni raggiungano le persone che ne hanno maggiormente bisogno. La ripartizione, come riporta il Wellcome Trust, è la seguente:

1,25 miliardi di dollari per finanziare l’Oms e sostenere i paesi più vulnerabili;

3 miliardi di dollari, suddivisi in 2 miliardi per ricerca e lo sviluppo di vaccini Covid-19 e un miliardo per produzione e consegna;

2,25 miliardi di dollari per ricerca e sviluppo di terapie contro Covid-19 più produzione e consegna;

0,75 miliardi di dollari per ricerca e sviluppo di diagnostici per Covid-19 più produzione e consegna:

0,75 miliardi di dollari per le scorte di DPI essenziali di Covid-19, diagnostica, trattamenti e vaccini.

Chiamata per sostenere la scienza

“La diffusione di Covid-19 è una crisi umanitaria ed economica globale” Richard Hatchett, Ceo di Cepi. “Mentre una serie di misure di allontanamento sociale sono state implementate in paesi e regioni di tutto il mondo, lo sviluppo di vaccini, trattamenti e diagnosi è il modo più efficace per arrestare permanentemente la diffusione globale della malattia. In questo momento cruciale sollecitiamo il settore imprenditoriale a unirsi ai governi e alle filantropie nell’offrire un supporto finanziario vitale alla scienza, che è l’unico modo per porre fine a questa pandemia”.