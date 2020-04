Covid-19, 21mila mascherine donate alle persone con Sla, Sma e distrofie muscolari

Continua la campagna di raccolti fondi, #distantimavicini, lanciata da Aisla, Associazione Italiana Sclerosi laterale amiotrofica, Famiglie Sma e Uildm (Unione lotta alla distrofia muscolare), che ha permesso di acquistare le mascherine che i volontari delle associazioni stanno distribuendo ai malati e alle loro famiglie in tutta Italia

È il secondo importante traguardo raggiunto con la campagna di raccolta fondi #distantimavicini: 16mila mascherine chirurgiche destinate alle famiglie italiane costrette a convivere con una malattia neuromuscolare. I dispositivi di protezione contro Covid-19, che saranno consegnati in questi giorni, si aggiungono alle 5000 mascherine già distribuite in Campania sempre grazie alla campagna che Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica, Sla) Famiglie Sma (atrofia muscolare spinale) e Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) hanno lanciato il 23 marzo scorso e che ha raccolto al momento donazioni per oltre 120mila euro.

La raccolta fondi per i Centri Clinici NeMO

Le tre associazioni hanno deciso di fare qualcosa di concreto contro l’emergenza sanitaria da Covid-19. Perciò hanno creato un fronte comune per promuovere una raccolta fondi a sostegno dei Centri Clinici NeMO, centri specializzati nell’assistenza delle persone con malattie neuromuscolari. Strutture che in questi giorni stanno affrontando sforzi straordinari per continuare ad assistere i pazienti, proteggendoli il più possibile dal rischio del contagio. La campagna #distantimavicini risponde a questa urgenza. E racconta – sulla piattaforma di crowdfunding raggiungibile dai siti delle tre associazioni – il vissuto quotidiano degli operatori dei Centri NeMO e delle famiglie, supportate a distanza dai centri di ascolto delle associazioni e dai centri stessi.

Il live Facebook #distantimavicini

Rientra sempre nella campagna il live Facebook condotto da Massimo Mauro presidente di Aisla, che l’8 aprile avrà come ospite Claudio Arrigoni, giornalista della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera, e del giovane cantautore Pietro Brunello. Racconti ed esibizioni musicali si alterneranno alle storie di vita e agli interventi di Massimo Mauro, Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO, Daniela Lauro, presidente di Famiglie Sma. “Con loro si parlerà di volontariato, perché l’unico merito che possiamo riconoscere al virus è quello di averci fatto riscoprire il valore della reciprocità” sottolinea Massimo Mauro. Su quando e perché si diventa volontari, invece interverranno Orazio Arena, presidente della sezione della Sicilia orientale di Aisla; Paola Biggio ed Elisa Ferrando dalla Casa Famiglia Uildm di Genova e Rosa Colosio, mamma di una bambina con Sma e volontaria di Famiglie Sma di Brescia.