Zentiva completa l’acquisizione di Alvogen in Europa centrale e orientale

Si rafforza la presenza commerciale dell’azienda nel mercato di generici e Otc del Vecchio Continente

Zentiva Group completa l’acquisizione di Alvogen, che ha in portafoglio oltre 200 prodotti generici e Otc, nell’Europa centrale e orientale. Lo annuncia una nota dell’azienda. In questo modo la presenza commerciale di Zentiva si rafforza in Polonia, Romania, Bulgaria, Russia, Ucraina, Kazakistan, Ungheria, Croazia e Balcani occidentali. L’accordo con Alvogen era stato annunciato a ottobre 2019.

Zentiva espande la capacità produttiva

L’acquisizione, spiega la nota, ha permesso a Zentiva di espandere la propria capacità produttiva. Oltre ai siti di punta di Praga e di Bucarest, compresa l’acquisizione recente (settembre 2019) di Ankleshwar in India (che dovrebbe essere completata nelle prossime settimane), si aggiunge oggi quello di Labormed Alvogen a Bucarest, in Romania.

“Con questa acquisizione, riuniamo due tra le principali aziende di farmaci generici e Otc nella regione CEE. Con la nostra continua espansione in nuovi mercati e il nostro team vincente, siamo in grado di fornire più medicinali di qualità e a prezzi accessibili per le persone in Europa e non solo”, commenta Nick Haggar, chief executive officer di Zentiva. Fanno parte di questa strategia di espansione anche le recenti acquisizioni commerciali di Creo nel Regno Unito e di Solacium in Romania.