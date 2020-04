Agenas, arriva un commissario per gestire l’emergenza

Un articolo nel Dl Imprese interviene sull’Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali, rimasta senza direttore generale dopo che il ministro Speranza aveva rimosso Francesco Bevere applicando lo spoils system. Si fa il nome di Mantoan (presidente Aifa)

L’emergenza Covid-19 sblocca, con una soluzione temporanea, la situazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in stallo da diversi mesi. Un articolo del Dl Imprese (o “Liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale questa notta, prevede il commissariamento dell’agenzia: “E’ nominato un commissario straordinario che assume tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”, si legge nel testo.

Un commissario all’Agenas

La nomina del commissario, stando al decreto, è finalizzata “al contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. Il commissario “è scelto tra esperti di riconosciuta competenza” e il mandato “cessa alla conclusione dello stato di emergenza”. A questa figura il compito di “verificare l’andamento dei piani adottati con circolare del ministero della salute dell’1 marzo. Tali piani prevedono l’incremento della dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive”. Il commissario verificherà anche “l’attuazione tempestiva delle direttive del ministro della Salute finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19”.

L’obiettivo è riavviare la macchina Agenas, rimasta senza direttore generale a fine 2019, dopo che il ministro Speranza aveva rimosso il dg Francesco Bevere applicando lo spoils system. Sulla rimozione si attende un pronunciamento del Tar, dopo i ricorsi presentati da Bevere e da diverse Regioni guidate dal centrodestra. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano nell’edizione cartacea di oggi, il ministro della Salute avrebbe individuato per la figura di commissario Domenico Mantoan, attuale presidente dell’Agenzia italiana del farmaco nonché capo della sanità regionale del Veneto. Sulla nomina servirà un’intesa in Conferenza Stato-Regioni.