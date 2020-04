Coronavirus, da Fondazione Allergan due milioni di dollari per fronteggiare l’emergenza

La cifra donata servirà a finanziare circa 70 organizzazioni locali distribuite in tutto il mondo, Italia compresa, coinvolte nella battaglia contro virus

Allergan ha devoluto, attraverso la sua fondazione, due milioni di dollari per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione pandemica di Covid-19. La cifra donata da Allergan Foundation – fondazione a scopo benefico con sede negli Usa- servirà a finanziare circa 70 organizzazioni locali distribuite in tutto il mondo, Italia compresa, coinvolte nella battaglia contro virus.

L’impegno per l’Italia

L’importo destinato all’Italia è stato devoluto ad organizzazioni attive sul territorio per affrontare l’emergenza Covid-19, specialmente in aree fortemente colpite, come in Lombardia. La prima realtà sostenuta è stata il Cesvi, organizzazione umanitaria fondata a Bergamo nel 1985, per sostenere l’ospedale della città lombarda “Papa Giovanni XXIII” e altrettante iniziative promosse dall’organizzazione in favore degli over 65.

La donazione alla Croce Rossa

In via eccezionale – si legge in una nota diffusa dall’azienda – la Fondazione ha riconosciuto all’Italia la possibilità di destinare una seconda donazione ad una organizzazione particolarmente impegnata a favore della popolazione. La Croce Rossa Italiana sarà destinataria di questa donazione.

In collaborazione con il Ministero della Salute, la Croce Rossa sta gestendo in sicurezza il trasporto dei casi potenzialmente sospetti verso le strutture sanitarie di competenza, attraverso l’uso dei mezzi speciali di alto biocontenimento predisposti in caso di emergenze sanitarie come questa.

“L’obiettivo di queste donazioni è quello di mettere il necessario aiuto finanziario nelle mani di organizzazioni che supportano le comunità locali il più rapidamente possibile per aiutare a gestire al meglio l’impatto della diffusione di Covid-19″, ha dichiarato Brent Saunders, presidente di Allergan Foundation.

Raccolta fondi tra i dipendenti

Inoltre, su richiesta dei dipendenti di Allergan Italia, ha preso il via una campagna di fundraising interna. La cifra raccolta è destinata alla Protezione Civile per l’acquisto di respiratori, mascherine ed altri presidi medici da inviare agli ospedali maggiormente impegnati nel contrastare questa epidemia.