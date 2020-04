Fondazione Vertex dona 5 milioni di dollari per la lotta a Covid-19

I fondi saranno utilizzati per il sostegno di enti e organizzazioni che stanno affrontando l'emergenza sanitaria nei Paesi (tra cui anche l'Italia) dove Vertex opera. La Fondazione ha anche stanziato un fondo da 300mila euro tramite cui raddoppierà le donazioni dei propri dipendenti

Vertex Pharmaceuticals scende in campo per supportare la lotta al Covid-19. Il Gruppo, tramite la Fondazione omonima (un ente a carattere filantropico) ha attivato un fondo da 5 milioni di dollari da destinare al sostegno di enti e organizzazioni che stanno affrontando l’emergenza sanitaria nei Paesi dove Vertex opera. Una parte di questi soldi andrà anche all’Italia.

Le donazioni

Nello specifico, Fondazione Vertex farà donazioni a due organizzazioni: Emergency Ong Onlus e Cesvi Fondazione Onlus, impegnate ad aiutare le popolazioni più fragili e le zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. In più, la Fondazione stessa ha stanziato un fondo di 300mila euro con cui raddoppierà le donazioni che i propri dipendenti faranno a favore di organizzazioni impegnate nell’emergenza sanitaria.

“In questo momento la priorità della Fondazione Vertex è rispondere alle urgenti e gravi necessità che l’epidemia ha fatto emergere nei Paesi dove operiamo. Vogliamo sostenere chi, nei Paesi colpiti duramente dall’epidemia, può fornire assistenza e materiali sanitari e chi, in prima linea contro l’infezione, si occupa di fornire alle popolazioni più vulnerabili cibo, cure e istruzione” ha spiegato Michael Parini, presidente della Fondazione Vertex.

Il sostegno all’Italia

Le risorse destinate all’Italia verranno donate a Emergency Ong Onlus e a Cesvi Fondazione Onlus. La Fondazione Vertex sosterrà Emergency con una donazione che supporterà il lavoro nel nuovo ospedale di Bergamo, oltre che nei progetti volti a fornire supporto sanitario e assistenza ad anziani e senzatetto durante l’epidemia.

“In Italia stiamo lavorando su più fronti: dalla cura dei pazienti nella terapia intensiva del nuovo ospedale di Bergamo alla prevenzione dei contagi nei centri di accoglienza dei senza tetto. Ma il Covid non è solo un problema italiano: siamo molto preoccupati dall’allargamento dell’epidemia nei Paesi dove lavoriamo, che non hanno un sistema sanitario in grado di gestire un’emergenza sanitaria come questa. Siamo molto grati alla Fondazione Vertex per il suo contributo: per superare questa crisi è necessario l’aiuto di tutti”, ha dichiarato Rossella Miccio, presidente di Emergency.

Per quanto riguarda Cesvi Fondazione Onlus, la donazione della Fondazione Vertex aiuterà a sostenere i reparti di terapia intensiva e la popolazione più fragile di Bergamo e Milano. “I reparti di terapia intensiva, messi a durissima prova in queste settimane, necessitano di un sostegno importante per continuare a lavorare. E in un periodo di totale isolamento non bisogna dimenticarsi delle persone più esposte al contagio e di quelle più fragili, che rischiano di restare sole e abbandonate a se stesse: per questo abbiamo voluto dedicare anche a loro i nostri sforzi” ha sottolineato Roberto Vignola, vice direttore generale di Cesvi Fondazione Onlus.

L’impegno a livello globale

A livello globale lo scorso mese la Fondazione Vertex ha donato 1 milione di dollari per istituire il Boston Resiliecy Fund, che sta coordinando raccolte fondi e sforzi filantropici per supportare i cittadini di Boston più bisognosi e gravemente colpiti dalla pandemia di Covid-19. In più, la fondazione ha annunciato una serie di donazioni ad altre organizzazioni europee per fornire supporto alimentare, sanitario ed educativo tra cui Francia, Spagna e Regno Unito.