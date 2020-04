Nutrizione clinica e Covid-19: le raccomandazioni degli esperti

Un documento congiunto di Siaarti (anestesisti rianimatori) e Sinuc (nutrizionisti clinici) indica le migliori prassi per il trattamento nutrizionale in terapia intensiva e sub-intensiva

C’è un rischio di malnutrizione per i pazienti critici affetti da Covid-19. Così gli anestesisti rianimatori e i nutrizionisti clinici hanno messo a punto una serie di raccomandazioni. Sono state raccolte in un documento congiunto pubblicato da Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione) e Sinuc (Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo), rivolto agli operatori sanitari.

Rischio malnutrizione

“Le caratteristiche cliniche dei pazienti critici Covid-19 – scrivono gli esperti – evidenziano una diffusa malnutrizione. La cura della nutrizione è vitale, in particolare nei pazienti con infezioni e insufficienza d’organo. La sepsi è solo una delle aree terapeutiche in cui il supporto nutrizionale è stato associato a una riduzione della durata in terapia intensiva e della mortalità”. Le raccomandazioni sono state sviluppate basate sulle evidenze disponibili, in particolare basandosi su linee guida ed “expert statements” di Espen (European society for clinical nutrion and metabolism) ed Escim (European society of intensive care medicine). Il tempo medio di ventilazione meccanica nei pazienti Covid-19 si attesta intorno ai 14 giorni e quindi questi pazienti sono ad alto rischio nutrizionale.

Costi e organizzazione

C’è anche una sfida organizzativa: “I pazienti ricoverati malnutriti sono associati a costi ospedalieri più elevati, degenze prolungate e aumento della mortalità. L’espansione e la sfida senza precedenti ai servizi di Terapia Intensiva, richiede inevitabilmente una pianificazione e ristrutturazione dei servizi dietetici, di supporto agli intensivisti”.

LE RACCOMANDAZIONI