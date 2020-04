Così la Cina riorganizza il suo sistema sanitario

Le cronache degli ultimi mesi hanno posto alla ribalta mondiale le luci e le ombre dell’organizzazione socio-sanitaria del Paese. Non è un caso che il governo di Xi Jinping già quattro anni fa avesse prospettato il piano denominato “Healthy China 2030”. *Dal numero 177 del magazine

di Andrea Mantovani, founder Axess4you (già direttore Market Access per Novartis, Sano e Amgen)

Nel settore della salute la Cina ha avviato un processo di trasformazione del settore con un piano che punta a sviluppare il Paese, anche grazie a riforme di stimolo sul lato della Policy. Nell’ottobre 2016 infatti, il presidente Xi Jinping ha annunciato il progetto Healthy China (HC 2030), una dichiarazione che ha reso la salute pubblica una condizione preliminare per tutto il futuro sviluppo economico e sociale.

Il progetto di HC 2030 comprende 29 capitoli che riguardano i servizi sanitari pubblici, la gestione dell’ambiente, l’industria medica cinese e la sicurezza alimentare e dei farmaci. Il progetto di HC 2030 è stato avviato come strategia nazionale e si pone l’obiettivo di permettere a tutti di essere coinvolti nella salute, di condividere la salute e di essere responsabili della salute.

HC 2030 si basa su quattro principi fondamentali:

Priorità della salute. Sulla base delle condizioni a livello nazionale, l’assistenza sanitaria dovrebbe essere prioritaria e posta in una posizione strategica nell’intero processo di attuazione delle politiche pubbliche.

L’innovazione. L’industria sanitaria dovrebbe seguire la leadership del governo, dare un ruolo alle dinamiche di mercato e, allo stesso tempo, accelerare le riforme in aree chiave.

Lo sviluppo scientifico. Il progetto sottolinea l’importanza sia della prevenzione che della cura, concentrandosi sulla prevenzione e sul controllo, sulla medicina cinese e occidentale, e cambiamenti nella modalità di servizio per ridurre le lacune nei servizi di base per la salute.

Equità e giustizia. Le aree rurali del Paese sono oggetto di particolare attenzione per promuovere la parità di accesso ai servizi sanitari pubblici di base e al mantenimento del benessere pubblico.

Cosa prevede HC 2030

Si tratta di un documento di orientamento generale per la promozione della salute delle persone nei prossimi 15 anni. L’accento è posto sulla combinazione della politica sanitaria con tutte le altre politiche principali, come la riduzione dell’inquinamento ambientale, sulla prevenzione delle malattie e sull’incoraggiamento delle persone ad adottare stili di vita sani. Contemporaneamente, il sistema dei servizi sanitari pubblici e l’industria dei servizi sanitari dovrebbero essere migliorati per facilitare la diagnosi ripete il trattamento precoce delle malattie, in quanto sono di grande importanza per ridurre il tasso di mortalità.

I cinque obiettivi specifici di HC 2030 sono il miglioramento del livello di salute, il controllo dei principali fattori di rischio, l’aumento della capacità dei servizi sanitari, l’espansione della scala del settore sanitario e il perfeziona- mento del sistema dei servizi sanitari. In termini concreti, HC 2030 richiede un netto miglioramento della qualità della condizione sica delle persone e un’aspettativa di vita media di 79 anni entro il 2030 (nell’ultimo dato disponibile, il 2018, pari a 77).

Gli orientamenti

Nella costruzione di una “Cina sana”, gli sforzi dovrebbero essere fatti nel- le seguenti direzioni: 1) prevenzione delle malattie in primo luogo e miglioramento della salute di tutte le persone; 2) riforma globale del sistema medico e sanitario; 3) coltivazione di un ambiente verde, sicuro e sano; 4) promozione vigorosa dello sviluppo dell’assistenza sanitaria; 5) l’ulteriore rafforzamento della costruzione di politiche sociali e di sistemi istituzionali per l’attuazione di una strategia per una Cina sana.

Alcune domande rimangono ancora aperte per l’Europa e l’Italia, in particolare quali sono le opportunità di collaborazione con la Cina nel settore della salute? La Nuova Via della Seta potrebbe essere il ponte per creare nuove opportunità per le nostre imprese? Oppure la Cina diventerà forse una minaccia nel breve periodo?

Una superpotenza tecnologica

Certo è che cinque anni fa la Cina ha lanciato un ambizioso piano per diventare uno delle superpotenze globali leader nelle tecnologie entro il 2049. Il leader del Partito e del- la Cina, Xi Jinping stesso, ha reso la strategia “Made in China 2025” (MIC25) il suo progetto di punta, il che spiega quanto sia cruciale questo piano per lo sviluppo futuro della Cina. La strategia definisce dieci settori chiave, tra cui la robotica, gli impianti per l’energia alternativa, la biofarmaceutica e le IT di nuova generazione, settori in cui la Cina vuole raggiungere importanti progressi e sviluppare aziende competitive su scala globale.

Sostenute dalla politica industriale, da finanziamenti massicci e da sovvenzioni di centinaia di miliardi di euro, sia le aziende statali che quelle private mirano a costruire le fondamenta tecnologiche del “China Dream”, una rivitalizzazione della nazione che il Partito comunista cinese ha promosso vigorosamente sotto la guida di Xi in vista di due importanti centenari. Per il 100esimo anniversario del partito, nel 2021, la Cina mira a diventare una nazione moderatamente prospera, mentre per il centesimo anniversario della nascita della Repubblica Popolare Cinese, nel 2049, aspira a diventare una superpotenza nella “manifattura globale”, nel “cyberspace” e “nell’innovazione scienti ca e tecnologica”.

Ma la crescita frena

Nell’ultimo decennio, la crescita della Cina ha continuato a rallentare. Nel 2019, l’economia si è espansa del 6,1%, il ritmo più debole dal 1990. Il paese rischia inoltre di rimanere invischiato nella trappola del reddito medio, un problema che molti paesi in via di sviluppo hanno dovuto affrontare quando l’aumento dei salari ha eroso il loro vantaggio competitivo, rendendoli incapaci di competere con la produttività e l’innovazione delle economie avanzate. Per la leadership cinese, non c’è alternativa al sostanziale miglioramento della sua base industriale ed economica.

Deve mantenere i livelli di crescita al di sopra del 6% no al 2021 per mantenere la promessa di prosperità e mantenere la propria legittimità. In una certa misura, la Cina e il MIC25 seguono il modello del Giappone, della Corea del Sud, di Singapore e di Taiwan nel superare il tetto della produzione a bassa tecnologia e ad alta intensità di lavoro, che limita la crescita delle economie emergenti e in via di sviluppo.

Questo modello di sviluppo dell’Asia orientale è caratterizzato da politiche industriali rivolte ai settori strategici e da un governo forte che allinea efficacemente gli interessi di business (sia statali che privati) con quelli nazionali. Utilizzando questo modello, la Cina spera chiaramente di superare con successo la trappola del reddito medio e di ridurre la propria dipendenza dalla tecnologia straniera. Prendendo le Tigri Asiatiche – Corea del Sud, Taiwan, Singapore e Hong Kong – come esempio, MIC25 mira a spostare le parti più soFIsticate della catena del valore e della ricerca e sviluppo di alto calibro verso la Cina. In caso di successo, riprodurrebbe i risultati dell’industria elettronica in altri settori ad alta tecnologia.

I settori di punta

Nei settori dell’elettronica e dell’ICT, aziende come Haier, Lenovo, Xiaomi, Alibaba sono diventati oggi nomi noti a livello internazionale. E i governi locali continuano ad essere molto attivi nel tradurre la visione nazionale di Pe- chino in direttive locali.

Le aziende cinesi che appartengono ai settori ad alta tecnologia tradizionale come l’aerospaziale, le macchine utensili, il farmaceutico, i dispositivi medici o l’ingegneria del software devono affrontare la s da per recuperare il ritardo rispetto ai concorrenti stranieri.

Lo fanno spingendo lo sviluppo di prodotti di elevata qualità per colmare il differenziale esistente con la leadership globale di Europa o Stati Uniti e cercando di colmare le lacune tecnologiche esistenti e spingendo la creazione di competenze nazionali in linea con il mercato. Nel frattempo, la Cina ha fatto enormi passi avanti in campi come l’IT di nuova generazione (aziende come Huawei e ZTE sono destinate ad acquisire una posizione dominante a livello mondiale nell’installazione delle reti 5G), i treni ad alta velocità e le trasmissioni di energia elettrica ad altissima tensione.

Più di 530 parchi industriali di produzione intelligente sono spuntati in Cina. Molti si concentrano sui Big Data (21%), i nuovi materiali (17%) e cloud computing (13%). Recente- mente, la “produzione sostenibile” e la creazione di una “Internet industriale” hanno ricevuto un’attenzione particolare nei documenti politici, a sostegno della visione del presidente Xi Jinping di creare una “civiltà ecologica” che vive di sviluppo sostenibile.

La leadership nell’AI

La Cina si è inoltre assicurata una posizione di forza in settori quali l’Intelligenza Artificiale (AI), le nuove energie alternative e i veicoli intelligenti inter-connessi. Il mercato delle batterie per veicoli elettrici (EV) è un esempio calzante della rapidità con cui tali dinamiche possono svilupparsi e le catene globali del valore possano essere assorbite.

Nel 2017, sette delle prime dieci aziende produttrici di batterie per veicoli elettrici erano cinesi, pari al 53 % del- la quota di mercato globale. L’espansione delle capacità di produzione di batterie in Cina è già in corso e potrebbe ammontare a tre volte quella prevista nel resto del mondo.

Il vulnus delle importazioni dei materiali

Tuttavia, la dipendenza da com- ponenti chiave di origine estera è ancora un importante collo di bottiglia per le ambizioni tecnologiche nazionali della Cina. Questa vulnerabilità è più evidente nei settori dei nuovi materiali, dei semiconduttori e dei componenti chiave per macchinari e strumenti avanzati. I policy maker cinesi si stanno impegnando su diversi livelli per eliminare queste debolezze.

In primo luogo, il paese investe mol- to nella ricerca e sviluppo. Nel 2018, il paese ha speso circa 300 miliardi di dollari per ricerca e sviluppo, quasi il 2,2% del PIL. In percentuale del PIL, la spesa cinese per la R&S ha già superato quella dell’Unione europea pari al 2,1%.

Un sistema ibrido

In secondo luogo, il governo sta spingendo per assicurare maggiore coordinamento centrale all’attuazione del MIC25 e delle relative politiche industriali. Ad ogni regione è assegnato il compito di focalizzarsi su un particolare aspetto dello sviluppo della tecnologia. A differenza dei precedenti piani nazionali di politica economica, il MIC25 attribuisce maggiore importanza alle imprese private, all’imprenditorialità e ai meccanismi di mercato e, allo stesso tempo, favorisce la competizione tra le imprese di proprietà statale (SOE) che sono ancora considerate cruciali per la spinta all’innovazione. Agli occhi della leadership cinese, questo fa parte di uno sforzo per ottimizza- re il sistema capitalistico statale ibrido cinese. Ma molte contraddizioni, associate ad un rinforzo dell’economia privata a fronte di un ruolo forte dello Stato, rimangono irrisolte.

Le direttrici per lo sviluppo

Dal lancio ufficiale del MIC25 nel 2015, il governo cinese ha cercato di imparare dalle battute d’arresto e dai propri errori. Infatti, per una coerente implementazione della fase ideativa, la strategia viene costantemente aggiornata. Nel 2018, ad esempio, il ministero cinese dell’industria, dell’informazione e della tecnologia (MIIT) ha elencato i suoi punti chiave principali di sviluppo:

Stabilire specializzazioni locali e “Aree Nazionali Dimostrative” (NDZ) del MIC25

Internet industriale, industrie emergenti, la creazione di cluster industriali di scala globale

Innovazioni nelle tecnologie generali di base

Creazione di centri di innovazione produttiva

Meccanismi di sostegno fiscale

Gli attuali progressi della Cina in molti settori tecnologici non sarebbero stati possibili senza il fiorente settore privato, all’origine dei modelli di business più innovativi, in particolare per quanto riguarda l’economia digitale (si pensi a Alibaba, Huawei, Xiaomi). Le politiche industriali come la MIC25 cercano di coniugare la vitalità del mercato con le ambizioni strategiche del Paese.

Lo sviluppo di modelli di business che coinvolgono l’Intelligenza Artificiale, veicoli ad energia alternativa, il riconoscimento facciale, i Big Data e i sistemi di pagamento e comunicazione digitali sono stati guidati principalmente da aziende private che sfruttano le opportunità di business. Lo stato ha creato lo spazio per lo sviluppo di questo spirito imprenditoriale, perseguendo un approccio normativo leggero.

Il riparto delle competenze pubblico-privato

Le imprese statali cinesi (State-Owned Enterprises, SOEs) continuano a svolgere un ruolo critico per lo sviluppo delle industrie strategiche e delle attrezzature ad alta tecnologia associate al MIC25. Nei cosiddetti settori chiave come le telecomunicazioni, la costruzione navale, l’aviazione e le ferrovie ad alta velocità, le imprese di Stato hanno ancora una quota di mercato pari a circa l’83%.

In quelle che il governo cinese ha identificato come industrie pilastro (ad esempio l’elettronica, la produzione di apparecchiature o l’industria automobilistica) la quota ammonta al 45%.

Il successo o il fallimento delle riforme per le aziende di Stato avrà quindi un impatto diretto all’ambizioso sforzo del MIC25. Sempre più spesso il settore privato dovrebbe contribuire a migliorare la competitività degli asset dello Stato. I piloti nella riforma della proprietà mista hanno visto aziende private che hanno preso parte ad alcune delle più grandi aziende di Stato cinesi. In un altro sforzo per migliorare il loro funzionamento, il governo si adopera per il consolidamento attraverso la fusione di entità private e statali.