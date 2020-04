Giese (Amgen Italia): “Covid 19 sconvolgerà il modo di operare delle aziende biofarmaceutiche”

La biotech americana compie quarant'anni nel 2020. Passato, presente e futuro sono sintetizzati in un'intervista dal presidente e amministratore delegato della filiale italiana della multinazionale Usa

Niente sarà come prima. Dopo Covid 19 il tema della sanità pubblica “assumerà una centralità sconosciuta e la domanda di salute crescerà”. Serviranno risposte completamente nuove. Con le politiche e le pratiche di distanziamento sociale le interazioni fisiche si ridurranno il più possibile con l’effetto di “meno visite, meno accessi alle farmacie o ai laboratori d’analisi, meno ricorsi a servizi ambulatoriali ospedalieri etc. e invece, più telemedicina, più drug delivery, più strumentazioni virtuali. La digital health conoscerà una crescita esponenziale. Le tendenze e i cambiamenti già in atto conosceranno un’accelerazione incredibile”. Questo dice Sören Giese, presidente e amministratore delegato di Amgen Italia dal luglio scorso. In una video intervista rilasciata ad AboutPharma and Medical Devices, Giese ritiene che per le aziende biofarmaceutiche il futuro sia tutto da costruire e in fretta, segnatamente per quanto riguarda l’informazione scientifica, lo scambio di esperienze a livello locale e internazionale, i servizi da offrire a medici e pazienti. “Il tradizionale modo di operare ne uscirà sconvolto – dice Giese – sarà una prova dura, ma anche un’occasione straordinaria di rinnovamento e di crescita”.

“Biology first”

Al prossimo futuro Amgen si avvicina con l’esperienza di quarant’anni compiuti proprio nel 2020. E la sua visione, secondo Giese, resterà ancora fedele allo stesso principio ‘biology first’ cui la multinazionale biotech statunitense s’è sempre ispirata. “Continueremo a seguire un approccio che parte dalla conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi biologici. È una conoscenza che si arricchisce progressivamente grazie ai dati genetici e genomici che raccogliamo – prosegue Giese – e su queste basi continueremo a produrre innovazione. In primo luogo nelle aree terapeutiche nelle quali possiamo vantare le migliori competenze ed esperienze: dunque in oncoematologia, cardiovascolare, in quelle osteoarticolari, in nefrologia, nelle malattie infiammatorie”.

Verso i super anticorpi

Nel corso dell’emergenza globale da Sars-Cov-2 Amgen ha stretto una partnership con Adaptive, società biotech molto “vocata” all’immunoterapia, per creare ‘super-anticorpi’. Conclude Giese: “È questo il lavoro che abbiamo già iniziato a fare: siamo impegnati in uno screening approfondito degli anticorpi presenti nel sangue di chi è già guarito da COVID-19. Questi anticorpi sono decine di migliaia. A noi servono solo quelli più potenti, capaci di neutralizzare il virus. Quando li avremo identificati, potremo mettere a punto terapie mirate, non solo per curare i pazienti infettati ma anche per prevenire l’infezione nelle persone più esposte al rischio”.