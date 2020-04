tamponailvirus, l’iniziativa per accelerare la validazione dei test sierologici per Sars-cov-2

Il progetto promuove e sostiene la validazione di metodologie e strumenti per favorire l’identificazione rapida, in larghi strati della popolazione, dei soggetti che, colpiti dalla Covid-19, hanno sviluppato una specifica immunità anticorpale. È prevista anche una raccolta fondi per istituzioni e centri qualificati

È ormai chiaro che oltre a un vaccino e un farmaco contro il Sars-Cov-2, anche i test sierologici saranno fondamentali per uscire dall’emergenza. Serviranno infatti a dare un’idea della diffusione del contagio e a offrire una sorta di “patentino d’immunità” per chi lo avesse già contratto e abbia perciò sviluppato gli anticorpi. In modo da favorire anche il riavvio delle attività lavorative. Per ora le istituzioni non hanno ancora approvato nessun test sierologico per Sars-Cov-2, – nonostante le numerose aziende e centri di ricerca che ne hanno già messi a punto parecchi – ma non tarderanno a farlo. Anzi, proprio per accelerare questa fase di validazione, è nata l’iniziativa #tamponailvirus, per raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di grandi quantità di kit diagnostici da mettere a disposizione delle istituzioni e dei centri qualificati del Paese che potranno così testarli.

Uscita strategica dall’emergenza

I promotori dell’iniziativa sono un gruppo di cittadini, con significative esperienze nel mondo dell’impresa, che hanno costituito un Comitato Promotore. L’obiettivo è suscitare e supportare nuove iniziative per la necessaria “exit strategy” dalla attuale situazione di emergenza, in un momento storico in cui il fattore tempo è vitale. Il Comitato Promotore ha istituito un Comitato Scientifico, composto da scienziati e medici di chiarissima fama, rappresentanti accademici di alcune prestigiose università, Irccs e ospedali. Resta il fatto che i kit di test rapido non sostituiscono i tamponi molecolari per la diagnosi dell’infezione.

I tre pilastri del progetto

Il progetto poggia su tre pilastri: validazione dei kit, screening massivo e mappatura degli immunizzati, con l’obiettivo di supportare la necessaria informazione e sicurezza della popolazione, onde facilitare il rientro nelle attività sociali e lavorative. È prioritario identificare in modo rapido le persone già venute a contatto con il Sars-Cov-2, per concentrare e differenziare in modo mirato gli sforzi di contenimento dei casi, creando le premesse per una progressiva ripresa dell’attività economica. È necessario poi mappare la popolazione vittima dell’infezione – inclusi i casi di contagio asintomatico – identificando chi ha sviluppato una risposta anticorpale protettiva. L’idea è fornire, il prima possibile, un numero adeguato di kit validati, per permettere lo screening sistematico e ripetuto di tutto il personale degli ospedali, identificati come primi fruitori dell’iniziativa, insieme a tutti coloro che sono venuti a contatto con il virus.

Ipotesi da verificare

Ci sono però delle ipotesi da verificare in prima istanza. Per esempio se la presenza precoce degli anticorpi contro il nuovo coronavirus possa permettere di diagnosticare l’avvenuto contagio. Occorre prima capire quanti giorni dopo l’inizio della positività al tampone sia evidenziabile la risposta anticorpale, se la positività significa immunità al Sars-Cov-2 e quale sia la sensibilità e la specificità dei vari test sierologici. Per attuare uno screening di massa, è necessario acquisire volumi significativi di test sierologici rapidi a base anticorpale che evidenzino le IgM e le IgG specifiche per il Sars-Cov-2.

Identificare i test sierologici più affidabili

Il primo obiettivo di #tamponailvirus sarà quindi contribuire a identificare i migliori test disponibili sul mercato e supportare gli sforzi degli enti regionali e nazionali, in modo da permettere l’uso di quelli realmente affidabili. Decine di kit rapidi per la rivelazione di anticorpi contro Sars-Cov-2 sono già arrivati alla popolazione italiana. Tuttavia, in assenza di validazioni rigorose, questi kit potrebbero dare risultati poco affidabili, se non costituire delle vere e proprie truffe.

La raccolta fondi

Il Comitato Promotore sta avviando l’acquisto di una prima tranche di test diagnostici da donare ad alcuni Ospedali di riferimento nella lotta al Covid-19 e iniziare la loro validazione tramite un raffronto sistematico con altre metodologie di riferimento. Successivamente sarà attivata una raccolta fondi, appoggiata alla piattaforma della Fondazione Italia per il dono onlus, per acquisire volumi significativi di kit per il test, da eseguire inizialmente in modo generalizzato nelle aree del Paese considerate di prioritario intervento da parte delle Istituzioni. Quello che caratterizza questa raccolta fondi è il proposito di supportare la diffusione e la validazione dei test sierologici, distribuendoli ampiamente a quei tanti centri qualificati che siano in grado, effettuandone un numero significativo, di determinarne la sensibilità, precisione e specificità in un raffronto sistematico con i tamponi.

Lo screening di massa dovrà poi essere supportato da una Piattaforma Tecnologica, messa a disposizione delle Autorità. In modo da assicurare la necessaria informazione e sicurezza della popolazione, attraverso una piattaforma digitale gestita da autorità Nazionali o Regionali. Con lo scopo di facilitare il rientro nelle attività sociali e lavorative.

Il comitato promotore

Il Comitato Promotore del progetto #tamponailvirus nasce a Milano su iniziativa di Marina Del Bue, Marco Saltalamacchia, Antonello Buondonno, Paolo Marizza e Alessandro Cremona, tutte persone con significative esperienze nel mondo dell’impresa.

Il Comitato Promotore ha istituito un Comitato Scientifico, composto da scienziati e medici di fama: