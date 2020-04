Covid-19, Gilead presenta i primi dati preliminari su remdesivir

I risultati di uno studio di coorte internazionale (con tutte le limitazioni del caso) condotto su 53 pazienti, sono promettenti, sebbene ancora da confermare. Lo studio è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine

È solo il primo tassello di un puzzle molto complesso, ma, sebbene con tutte le limitazioni del caso, si tratta pur sempre dei primi dati clinici sull’utilizzo di remdesivir nel trattamento di Covid-19. Gilead Sciences, proprietaria del farmaco, ha annunciato il 10 aprile in tarda serata italiana i risultati di un’analisi di coorte di 53 pazienti negli Stati Uniti, in Europa, in Canada e in Giappone. Pazienti ricoverati in ospedale con gravi complicanze di Covid-19, trattati con remdesivir antivirale sperimentale il 7 marzo 2020 o prima, attraverso il programma di uso compassionevole di Gilead. La maggior parte dei pazienti in questa coorte internazionale ha dimostrato un miglioramento clinico. Il trattamento con remdesivir non ha portato a nessun nuovo segnale di sicurezza. I dati sono stati pubblicati il 10 aprile sul New England Journal of Medicine.

Dati confortanti

“Attualmente non esiste un trattamento provato per Covid-19” ha dichiarato Jonathan Grein, direttore dell’ospedale epidemiologia, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles e autore principale dell’articolo. “Non possiamo trarre conclusioni definitive da questi dati preliminari, ma le osservazioni di questo gruppo di pazienti ospedalizzati che hanno ricevuto remdesivir sono confortanti. Attendiamo con impazienza i risultati di studi clinici controllati per validare potenzialmente questi risultati”.

Trattamento compassionevole

Al momento non esiste nessun farmaco approvato per il trattamento dell’infezione da Sars-Cov-2 e sono in corso numerosi studi clinici in tutto il mondo per testare l’efficacia e la sicurezza di diverse molecole. Si tratta per lo più di farmaci già approvati per altre indicazioni o, come nel caso di remdesivir, di molecole sperimentali non ancora approvate. Motivo per cui si parla di uso compassionevole, che significa somministrare un composto che non è stato ancora approvato per una determinata indicazione (trattamento di Covid-19 in questo caso), ma che in test preliminari ha dimostrato di avere un potenziale effetto.

Remdesivir

Remdesivir in particolare è un analogo nucleotidico sperimentale con attività antivirale ad ampio spettro sia in vitro che in vivo in modelli animali, contro molteplici patogeni virali emergenti, tra cui Ebola, Marburg, Mers e Sars (fu sviluppato proprio per trattare le infezioni causate da questi virus). I test in vitro condotti da Gilead hanno dimostrato che remdesivir è attivo anche contro il nuovo coronavirus che causa Covid-19. Al momento sono in corso numerosi studi clinici di fase 2 e 3 per valutarne sicurezza ed efficacia. I dati della sperimentazione clinica iniziale sono attesi per metà aprile.

“Remdesivir non ha ancora ottenuto la licenza o l’approvazione in tutto il mondo e non ha dimostrato di essere sicuro o efficace per il trattamento di Covid-19” precisa Gilead in una nota stampa, confermando la prudenza mostrata sin dai primi utilizzi del farmaco.

La coorte di pazienti trattati con remdesivir

La coorte in esame ha valutato i dati di 53 pazienti ricoverati in ospedale con grave infezione da Sars-CoV-2 e una saturazione di ossigeno del 94% o inferiore o necessità di ossigeno. La durata mediana dei sintomi prima dell’inizio di remdesivir è stata di 12 giorni. La maggior parte dei pazienti (75%) erano uomini di età superiore ai 60 anni con condizioni di comorbidità, tra cui ipertensione, diabete, iperlipidemia e asma. Combinati, tutti e tre questi fattori, sono stati associati a esiti avversi di Covid-19. Il trattamento pianificato era di 10 giorni, con una dose di carico di remdesivir di 200 mg per via endovenosa il primo giorno, seguita da 100 mg al giorno per i restanti nove giorni di trattamento.

I dati preliminari

Quasi due terzi dei pazienti (64%, n = 34/53) in questa coorte erano sottoposti a ventilazione meccanica al basale, inclusi quattro pazienti sottoposti a ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo, extra-corporeal membrane oxygenation). Il trattamento con remdesivir ha comportato un miglioramento della classe di supporto di ossigeno per il 68% dei pazienti (n = 36/53) nel corso di un follow-up mediano di 18 giorni dalla prima dose di remdesivir.

Più della metà dei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica sono stati estubati (57%, n = 17/30) e quasi la metà di tutti i pazienti (47%, n = 25/53) sono stati dimessi dall’ospedale dopo il trattamento con remdesivir. Dopo 28 giorni di follow-up, l’incidenza cumulativa del miglioramento clinico, definita come dimissione dall’ospedale e/o almeno un miglioramento di due punti dal basale su una scala predefinita di sei punti, era dell’84% secondo l’analisi Kaplan-Meier.

Mortalità

Il miglioramento clinico è stato meno frequente tra i pazienti sottoposti a ventilazione invasiva rispetto alla ventilazione non invasiva (HR: 0,33 [IC 956 0,16, 0,68]) e tra i pazienti di almeno 70 anni (HR vs <50 anni: 0,29 [IC 95% 0,11, 0,74 ]). Il tasso di mortalità infatti è stato maggiore nel sottogruppo di pazienti sottoposti a ventilazione invasiva (18%, n = 6/34), rispetto ai pazienti con supporto non invasivo dell’ossigeno (5%, n = 1/19). Il tasso di mortalità complessivo invece è stato del 13% (n = 7/53). I fattori associati ad un aumentato rischio di mortalità includevano un’età superiore a 70 anni (HR vs <70 anni: 11,34 [IC 95% 1,36, 94,17]) e livelli sierici di creatinina basali più alti (HR per mg / dL: 1,91 [IC 95% 1,22 , 2,99]), che indica una ridotta funzionalità renale.

Informazioni sul trattamento con remdesivir

Dei 53 pazienti inclusi nell’analisi, il 75% ha ricevuto l’intero trattamento con remdesivir di 10 giorni, il 19% ha ricevuto 5-9 giorni di trattamento e il 6% ha ricevuto meno di 5 giorni di trattamento. Il follow-up è continuato per 28 giorni dopo l’inizio del trattamento con il farmaco di Gilead. Quattro pazienti hanno interrotto prematuramente remdesivir, uno a causa di un peggioramento dell’insufficienza renale preesistente, uno a causa di insufficienza multipla di organi e due a causa di elevati enzimi epatici, incluso un paziente con un’eruzione maculopapolare.

Endpoint dello studio

Non c’erano endpoint specifici per questo programma. Come parte dell’analisi, sono state quantificate le percentuali di eventi clinici chiave. Inclusi cambiamenti nei requisiti di supporto dell’ossigeno, dimissione ospedaliera, eventi avversi segnalati che hanno portato all’interruzione del trattamento con remdesivir e alla mortalità. Inoltre, l’analisi ha valutato la percentuale di pazienti con miglioramento clinico, definita come dimissione dall’ospedale e/o un miglioramento clinico di almeno due punti dal basale su una scala di sei punti che riflette il ricovero in ospedale e lo stato di supporto dell’ossigeno, come raccomandato dal gruppo di ricerca e sviluppo dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Limitazioni dei dati preliminari

“I risultati osservati in questa analisi sull’uso compassionevole sono incoraggianti – ha commentato Merdad Parsey, Chief Medical Officer, Gilead Sciences – ma sono limitati”. “Gilead ha in corso diversi studi clinici per remdesivir – ha continuato – con dati iniziali previsti nelle prossime settimane. Il nostro obiettivo è mettere insieme il crescente numero di prove il più rapidamente possibile, per valutare in modo più completo il potenziale di remdesivir. E, se questi lo confermassero, sostenere un più ampio uso di questo farmaco sperimentale”.

Questi primi dati sull’uso compassionevole di remdesivir presentano infatti limitazioni. Sia per le dimensioni ridotte della coorte e la durata relativamente breve del follow-up. Ma anche per i potenziali dati mancanti a causa della natura del programma e la mancanza di un gruppo di controllo randomizzato. Serviranno i dati provenienti dai numerosi studi clinici randomizzati in corso su remdesivir per fornire una comprensione scientificamente solida dell’impatto clinico del trattamento su Covid-19.

Gli studi in corso su remdesivir per covid-19

Gilead sta conducendo due studi clinici di fase 3 su remdesivir, chiamati Simple, in paesi con alta prevalenza di Covid-19. I dati di questi studi sui pazienti con forma più grave di Covid-19 sono attesi per il mese di aprile. Mentre quelli sui pazienti con una malattia più moderata a maggio. Gilead inoltre sta supportando numerosi studi clinici condotti da altre organizzazioni, tra cui due studi condotti nella provincia di Hubei, in Cina. Proprio in Cina i ricercatori hanno interrotto prima del previsto lo studio sui pazienti con malattia grave per una bassa iscrizione di pazienti. Mentre quello sui pazienti con malattia da lieve a moderata è in corso. La società al momento sta aspettando la pubblicazione di questi dati per revisionarli in maniera approfondita.

Negli Stati Uniti il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) sta conducendo uno studio globale su remdesivir. I ricercatori al momento stanno ancora arruolando pazienti e i dati sono previsti per maggio. Infine, l’Oms sta conducendo un mega trial a livello globale, Solidarity, in cui rientrano diversi trattamenti sperimentali per Covid-19, tra cui anche remdesivir.