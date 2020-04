Mascherine, Federfarma propone di abbassare l’Iva al 4%

La federazione dei farmacisti suggerisce di modificare l’aliquota, oggi al 22%, per calmierare i prezzi e spiega perché l’impatto sul gettito fiscale sarebbe limitato

Abbassare dal 22% al 4% l’aliquota Iva sulle mascherine. È la nuova proposta che Federfarma, la federazione dei titolari di farmacia, lancia per calmierare i prezzi dei dispositivi di protezione “protagonisti” della pandemia e di recenti polemiche.

L’emergenza mascherine

La premessa di Federfarma è che l’approvvigionamento delle mascherine sarà un problema a lungo termine, anche dopo questa prima fase di emergenza. Detto questo, sarebbe “ragionevole ritenere che tale materiale possa assumere la veste di vera e propria misura di profilassi al pari dei dispositivi medici destinati a soggetti affetti da menomazioni funzionali permanenti, che scontano, appunto, un’Iva al 4%”.

Impatto limitato

Secondo i farmacisti l’impatto di una riduzione dell’Iva non creerà problemi significativi all’erario. “Federfarma – sottolinea una nota della federazione – avanza una proposta concreta per venire incontro alle esigenze dei cittadini, tenuto conto del fatto che la riduzione dell’Iva non sembra poter incidere particolarmente sulle previsioni di gettito, visto che, prima dell’emergenza sanitaria in atto, la vendita delle mascherine presentava volumi ridottissimi con connessi limitati introiti Iva”.

Le altre proposte

Nei giorni scorsi i farmacisti, intervenendo nella polemica sui prezzi “gonfiati” delle mascherine, avevano avanzato diverse proposte alle istituzioni, fra cui “la fissazione di un indicatore di valore per le mascherine” e la distribuzione gratuita dei dispositivi provenienti dal canale della Protezione Civile.