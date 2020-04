Nella lotta al coronavirus le scelte etiche non devono rimanere in secondo piano

La Commissione di bioetica del Consiglio d'Europa, partendo dalla Convenzione sui diritti umani e biomedicina (Convenzione di Oviedo) ha ricordato quanto siano importanti i diritti dell'uomo e che anche in momenti di emergenza non è consentito calpestarli in alcun modo

Nella lotta al coronavirus, le scelte etiche devono essere sempre tenute in considerazione. Non si può prescindere da esse. La Commissione di bioetica del Consiglio d’Europa, partendo dalla Convenzione sui diritti umani e biomedicina (Convenzione di Oviedo) ha ricordato quanto siano importanti i diritti dell’uomo e che anche in momenti di emergenza non è consentito calpestarli in alcun modo. In aggiunta la Commissione di bioetica internazionale dell’Unesco e la Commissione internazione di etica e conoscenza scientifica e tecnologica hanno pubblicato congiuntamente un proprio documento a cui si unisce quello del Gruppo europeo di etica nella scienza e nelle nuove tecnologie.

I punti chiave

Sono almeno quattro i punti chiave che questi documenti hanno in comune. In primo luogo c’è quello dell’accesso alle cure. In un contesto di scarse risorse come quello in cui stiamo vivendo, a guidare le scelte dei medici e dei governi ci devono essere elementi e dati scientifici. Il tutto, però, senza dimenticare la fascia più debole della popolazione rappresentata dai disabili, gli anziani, i migranti e le vittime di discriminazione. Altro dato importante riguarda l’analisi dei dati relativi alla salute. Il tema è sensibile, soprattutto in termini di privacy che non può abdicare in favore di pratiche emergenziali che rischiano di mettere a nudo la condizione fisica delle persone a cui quei dati fanno riferimento. Un ulteriore punto ha a che vedere con l’esercizio dei diritti individuali all’interno della collettività. Ogni sforzo dei governi, riferiscono i documenti, deve avvenire all’interno del rispetto della costituzione nell’interesse della salute pubblica e della sicurezza della collettività. Il tema è scivoloso, tanto che non è difficile aspettarsi proprio sotto questo aspetto delle forzature da parte dei governi stessi. I recenti accentramenti dei poteri in Ungheria e Algeria ne sono un esempio. L’ultimo punto riguarda la sicurezza di coloro che si sottopongono ai test o alle diagnosi. Anche in questo caso i diritti di tutti devono essere rispettati e le deroghe regolatorie a cui si va incontro in queste settimane non devono far dimenticare l’importanza dei diritti del singolo.