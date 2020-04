Pet food: ecco le regole per la cessione gratuita a canili e gattili

In linea con legge “anti-sprechi” del 2016, il ministero della Salute disciplina la donazione dei mangimi (non idonei alla vendita) da parte delle aziende produttrici di alimenti per animali da compagnia

Arrivano le regole per donare i mangimi a canili e gattili. Il ministero della Salute informa di aver disciplinato la cessione gratuita del pet food non più idoneo alla vendita da parte delle aziende produttrici, in linea con le norme igienico-sanitarie e con la legge “anti-sprechi” del 2016 (n.166). Le imprese potranno cedere a titolo grautito (a canili e gattili sanitari, ma anche rifugi) le eccedenze di mangimi ritenuti non idonei per motivi esclusivamente commerciali.

Le modalità per donare pet food

Una nota del ministero facilita le aziende produttrici che intendono procedere alla cessione gratuita dei prodotti. “Le donazioni – sottolinea il ministero – rappresentano una risorsa preziosa per le organizzazioni che operano nel mondo dell’accudimento degli animali da compagnia e che molto spesso versano in pesanti difficoltà economiche. Ancor di più in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando a causa del emergenza Covid-19. Al tempo stesso consentono alle aziende di ridurre gli sprechi ed evitare i costi dello smaltimento, con un effetto favorevole anche per l’ambiente”.

Tipologie di pet food

Il ministero individua le diverse tipologie di pet food che possono essere donate, ad esempio prodotti “invenduti o non somministrati per carenza di domanda o ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita, le rimanenze di attività promozionali e quelli prossimi al raggiungimento della data di scadenza o con il Tmc (termine minimo di consumo) di poco superato, quelli non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione”. Da Lungotevere Ripa anche indicazioni specifiche sulle competenze dei Servizi veterinari in materia di controlli.