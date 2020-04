Angelini, Enza Onnis è la nuova Global pharma general counsel

Nel suo ruolo riporterà al Ceo Pierluigi Antonelli e continuerà a far parte dell’Executive leadership Team, il comitato direttivo della società

Enza Onnis è la nuova Global Pharma General Counsel di Angelini Pharma. Nel suo ruolo riporterà al Ceo Pierluigi Antonelli e continuerà a far parte dell’Executive leadership Team, il comitato direttivo di Angelini Pharma in cui era entrata ad Aprile 2019.

Il profilo

In Angelini dal 1994, Onnis ha avuto dal 1996 a oggi la responsabilità di General counsel di gruppo riferendo al Ceo. In questo incarico è stata responsabile delle tematiche legali – incluse le operazioni di M&A – relative a tutte le società del gruppo e per ogni area di business. Oggi assume il ruolo per tutte le società dell’Angelini Pharma in virtù della governance voluta dalla proprietà che ha deciso di focalizzare le attività nelle varie aree di business con le funzioni necessarie a garantirne la piena operatività.