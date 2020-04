Csl Behring e Sab Therapeutics svilupperanno una potenziale terapia contro Covid-19

Si tratta di un'immunoterapia ad alta potenza candidata al trattamento della malattia basata su anticorpi policlonali umani mirati alla Sars-CoV-2. La valutazione clinica è prevista già in estate

CSL Behring e Sab Biotherapeutics uniscono le forze per la combattere l’epidemia da Covid-19. Le due società hanno annunciato la loro collaborazione contro il nuovo coronavirus attraverso il rapido sviluppo di Sab-185, candidato terapeutico per la lotta alla malattia e per il quale la valutazione clinica è prevista entro l’inizio dell’estate.

L’accordo

L’accordo di cooperazione unisce la competenza scientifica nel campo delle proteine di Csl Behring con la nuova piattaforma di immunoterapia di Sab in grado di sviluppare rapidamente e produrre anticorpi policlonali naturali, completamente umani, altamente mirati, ad alta potenza e senza la necessità di donazioni di plasma sanguigno da pazienti guariti.

Immunoterapia contro Covid-19

Il candidato terapeutico, Sab-185, è generato dalla piattaforma DiversitAbTM di proprietà di Sab, che produce grandi volumi di anticorpi policlonali umani specifici per Sars-CoV-2. L’ approccio di Sab sfrutta bovini geneticamente modificati per produrre anticorpi completamente umani, consentendo una produzione scalabile e affidabile di prodotti anticorpali mirati e dotati di una potenza di neutralizzazione superiore a quanto mai ottenuto in precedenza.

Tale approccio ha accelerato il rapido sviluppo di una nuova immunoterapia per Covid-19, avvalendosi della stessa risposta immunitaria naturale per combattere la malattia come successo nei pazienti guariti, ma con una concentrazione molto più elevata di anticorpi mirati.

In cerca di nuove soluzioni

“Covid-19 rappresenta una crisi della salute pubblica quasi senza precedenti”, ha affermato il vicepresidente esecutivo di Csl Behring e capo della R&D Bill Mezzanotte. “Nel breve termine, la nuova piattaforma di immunoterapia di Sab Biotherapeutics offrirà una soluzione nuova e innovativa per rispondere rapidamente senza la necessità di plasma umano aggiungendo una ulteriore dimensione allo sforzo su scala industriale, e basato sui plasma-derivati, rappresentato dall’alleanza per lo sviluppo dell’immunoglobulina iperimmune, che abbiamo recentemente lanciato per rispondere alla crisi Covid-19.”.

“Le nostre immunoterapie mirate ad alta potenza sfruttano la risposta immunitaria nativa fornendo così un approccio altamente specifico contro la complessità, la diversità e la mutazione di una malattia”, ha affermato Eddie J. Sullivan, presidente, CEO e co-fondatore di Sab Biotherapeutics.”

Gli aspetti finanziari dell’accordo

Intanto, dal punto di vista finanziario, CSL Behring ha fornito fondi di base per compensare alcuni costi iniziali di sviluppo finanziati da Sab in buona fede, con l’intento di rispondere alla pandemia globale il più rapidamente possibile.

Nel frattempo, Sab ha già ottenuto finanziamenti per circa 7,2 milioni di dollari attraverso un accordo congiunto con il Joint program executive office for chemical, biological, radiological, and nuclear defense (Jpeo – Cbrnd) e il Biomedical advanced research and development Authority (Barda) finalizzato a supportare Sab nel completamento della produzione e degli studi preclinici.

Infine, Csl Behring impegnerà, quindi, le proprie competenze e risorse cliniche, regolatorie, produttive e logistiche per rendere disponibili le terapie sul mercato nel più breve tempo possibile, a condizioni che verranno concordate con Sab.