Oncologia e Covid-19: 27 associazioni lanciano un’indagine sui bisogni dei pazienti

L’iniziativa delle sigle aderenti al progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”. C’è tempo fino al 28 aprile per rispondere alle domande online

Come stanno vivendo l’emergenza Covid-19 i pazienti oncologici ed onco-ematologici in Italia? Per rispondere a questa domanda e intercettare preoccupazioni e bisogni, 27 associazioni promuovo un’indagine online. Con un duplice obiettivo: da un lato, realizzare un quadro della situazione da poter condividere con le istituzioni; dall’altro, conoscere in che modo vengono gestite le attività di diagnosi, cura e follow-up dei pazienti così da identificare le aree prioritarie di intervento nella prossima fase di convivenza con il Covid-19.

Oncologia e Covid-19

A promuovere le iniziativa sono le associazioni aderenti al progetto “La Salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.

“Questo è un momento di emergenza sanitaria difficile da affrontare per tutti i cittadini, che sono alle prese con norme stringenti di distanziamento sociale e con la preoccupazione del contagio – dichiara Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus e coordinatrice del progetto – ma lo è ancora di più per le persone che convivono con un tumore e che, oltre ai problemi comuni a tutti, devono pensare alla propria malattia e a portare avanti i trattamenti e i follow-up. Le istituzioni e gli specialisti – sottolinea Mancuso – hanno compreso le nostre preoccupazioni e diramato raccomandazioni e linee guida specifiche, ma in questo momento chiave del lockdown ci è sembrato necessario tastare il polso alle necessità dei pazienti sul territorio”.

I pazienti potranno partecipare all’indagine online fino al 28 aprile, collegandosi al sito web (www.salutebenedadifendere.it) del progetto.