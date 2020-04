Sostituzione farmaci veterinari, il ministero della Salute chiarisce quando si può fare

A seguito di alcuni quesiti ricevuti sulla possibilità di sostituzione del medicinale veterinario prescritto, il ministero della Salute ha aggiornato la nota del 19 aprile 2019, fornendo alcuni chiarimenti

A seguito di alcuni quesiti ricevuti sulla possibilità di sostituzione del medicinale veterinario prescritto, il ministero della Salute ha aggiornato la nota del 19 aprile 2019, fornendo alcuni chiarimenti e rimandando comunque la questione anche al confronto tra il veterinario prescrittore e il farmacista.

I due casi in cui è possibile la sostituzione del farmaco da parte del farmacista

La sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici può avvenire solo per ragioni di convenienza economica, caso in cui non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione. Per uniformare le attività sul territorio, anche quelle relative ai controlli ufficiali, la nota riporta, a titolo di esempio, alcune possibili situazioni che non richiedono l’assenso telefonico del medico veterinario. Il secondo caso invece riguarda l’autorizzazione del medico veterinario che va regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema della ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi. Il farmacista deve informare il veterinario della sostituzione ed ottenere l’assenso. La nota chiarisce che la mancanza di regolarizzazione dell’assenso da parte del medico veterinario equivale ad accoglimento della richiesta. Qualora, infatti, l’assenso non dovesse arrivare entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come tacita accettazione.