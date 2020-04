Emofilia, BioVIIIX lancia un servizio di farmaci a domicilio

"Hemozone home delivery" ha l'obiettivo di garantire la continuità terapeutica di farmaci salvavita ai pazienti affetti da patologie rare del sangue. Ecco come attivarlo

Un servizio di farmaci a domicilio per i malati di emofilia e altre malattie rare della coagulazione del sangue. A lanciare “Hemozone home delivery“, questo il nome dell’iniziativa, è BioVIIIx, società biotech italiana attiva nel campo delle emocoagulopatie.

Garantire continuità terapeutica

L’obiettivo dell’iniziativa (a carico di BioVIIIX) è garantire la continuità terapeutica di farmaci salvavita ai pazienti affetti da patologie rare del sangue, e al contempo ridurre al minimo il numero di accessi dei pazienti presso i presidi farmaceutici, contribuendo a garantire un maggiore rispetto dei programmi di quarantena predisposti dalle istituzioni.

Come attivare il servizio

Il servizio si attiva tramite il medico del centro emofilia di riferimento che contatterà i pazienti. A loro verrà chiesto se intendono usufruire o meno del servizio. Una volta dato il consenso, BioVIIIx contatterà il paziente stesso per accordarsi sul giorno e l’orario di consegna del farmaco.

Collaborare con le Regioni

“Noi di BIOVIIIx – spiega l’azienda – riteniamo che in questo particolare momento storico, con la Sanità italiana in prima linea nell’affrontare l’emergenza da Covid-19, l’attivazione di questo servizio si pone come un atto di responsabilità e collaborazione verso tutti i Centri Regionali per il trattamento delle emocoagulopatie, farmacisti, operatori sanitari e soprattutto pazienti che ne potrebbero trarre beneficio.