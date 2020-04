Ex Novartis, ha conseguito una laurea in economia all’Università Bocconi di Milano e il Master in Business administration presso la Sda Bocconi

Dal 16 aprile 2020 Mirko Merletti è il nuovo Vice president business unit oncology di AstraZeneca Italia, filiale locale dell’azienda biofarmaceutica globale che proprio in oncologia vede una pipeline in rapida crescita che permetterà il passaggio da 3 a 5 franchise nel 2020. Mirko Merletti riporterà a Francoise Bartoli, Vice president oncology head of Europe & International.

Il profilo

Dopo la laurea in economia all’Università Bocconi di Milano e il Master in Business administration presso la Sda Bocconi, Mirko Merletti ha maturato solide esperienze professionali in ambito biofarmaceutico e in particolare nell’area onco-ematologica. Entrato in Novartis nel 2007, nel 2015 è stato nominato Head of Market access Novartis oncology Italia e nel 2017 Business franchise per l’onco-ematologia, sempre in Italia. Inoltre, ha contribuito al rafforzamento della presenza di Novartis nell’ambito delle neuroscienze, ricoprendo dal 2019 la carica di Commercial director neuroscience Europe e preparando il lancio di tre nuove molecole.