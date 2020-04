Sanofi, consegna a domicilio per 4 farmaci ospedalieri durante l’emergenza

L’azienda lancia il servizio gratuito Sanofi4You: i pazienti riceveranno a casa alcune terapie per ipercolesterolemia, dermatite atopica, artrite reumatoide e sclerosi multipla

Sanofi attiva un servizio gratuito per consegnare a domicilio quattro farmaci ospedalieri. Si chiama Sanofi4You e raggiungerà i pazienti con ipercolesterolemia, dermatite atopica, artrite reumatoide e sclerosi multipla in cura, rispettivamente, con alirocumab, dupilumab, sarilumab e teriflunomide.

Sanofi4You

Secondo Sanofi, sono oltre 10 mila pazienti in trattamento con questi farmaci che – potenzialmente – potranno beneficiare di Sanofi4You, servizio che sarà disponibile in tutta Italia fino al termine dell’emergenza e attivabile su richiesta del medico specialista. A occuparsi dell’organizzazione, del ritiro del farmaco, del suo trasporto e della consegna direttamente al domicilio del paziente saranno provider esperti, specializzati nella gestione di prodotti ospedalieri.

L’operazione #NoiCiSiamo

Sanofi4You rientra nell’operazione #NoiCiSiamo, l’iniziativa lanciata dall’azienda per dare un mano al Paese, al Ssn e ai pazienti durante l’emergenza Covid-19. “Sanofi4You è un ulteriore tassello di questo impegno: un servizio pensato per evitare il più possibile l’accesso ospedaliero a pazienti fragili o ai loro caregiver e minimizzare il loro rischio di entrare in contatto con una possibile fonte di contagio, garantendo, al contempo, la necessaria prosecuzione del proprio trattamento farmacologico”, conclude una nota dell’azienda.