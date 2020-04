Se la sanità italiana continua a perdere il treno della rivoluzione digitale

In Parlamento si attendono i risultati di un’indagine conoscitiva, promossa dalla Commissione per la semplificazione, su un accesso più agile ai servizi erogati dal Ssn da parte dei pazienti. *Dal numero 177 del magazine

Il digitale ha promesso di rendere più agile l’accesso ai servizi sanitari. Ma alla sua rapida avanzata la sanità pubblica italiana ha risposto con incertezza e in ordine sparso (con la solita variabilità geografica). Tant’è che in Parlamento si è pensato, a giugno 2019, di avviare una “Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale (Ssn)”. A occuparsene, in coerenza con il nome, la Commissione parlamentare per la semplificazione presieduta da Nicola Stumpo (Leu).

Entro il 29 febbraio 2020 avremmo dovuto leggere una relazione finale, che ancora non c’è. Quando sarà pronto, il documento tirerà le somme di un lavoro che ha coinvolto, attraverso lo strumento delle audizioni, rappresentanti istituzionali nazionali e regionali, “voci” di strutture sanitarie, centri di ricerca e mondo imprenditoriale.

Al netto dell’emergenza sanitaria di queste ultime settimane, al ritardo ha contributo la crisi politica di agosto 2019. La Commissione ha dovuto sentire in audizione ben due ministri della Salute in pochi mesi, prima Giulia Grillo e poi Roberto Speranza. A inizio marzo 2020, però, l’indagine parlamentare è tornata d’attualità. Il 4 marzo sono stati sentiti dalla Commissione i rappresentanti di Confindustria Dispositivi Medici.

Il digitale nei percorsi di cura

Una premessa: obiettivo dell’indagine conoscitiva, secondo il “programma” depositato quasi un anno fa, è quello di ricostruire “un quadro più possibile puntuale sullo stato di attuazione degli obiettivi inseriti nell’Agenda digitale italiana”.

Fra questi, rendere i servizi sanitari gestibili a distanza (es. Fascicolo sanitario elettronico, prenotazioni, ricetta dematerializzata etc…) e rafforzare le cure territoriali sviluppando ser- vizi che rendono sempre più autonomi i pazienti (es. telemedicina). Ma in una prospettiva più generale, il lavoro della Commissione guarda alle tecnologie digitali che incidono (o dovrebbero farlo) in tutte le fasi della presa in carico del paziente: dalla prevenzione alla cura no al post-ricovero.

Dispositivi medici

Il contributo delle imprese di dispositivi medici all’indagine parlamentare si concentra – considerato il mondo variegato che il comparto rappresenta – prevalentemente sui device destinati in maniera diretta alla popolazione, dunque utilizzati (o utilizzabili) nell’ambito dell’assistenza domiciliare e non in ospedale.

A presentare, davanti alla Commissione, il punto di vista delle imprese c’erano Lorenzo Terranova, direttore a ari istituzionali e diretto- re centro studi di Confindustria Dm e Fabio Faltoni, consigliere dell’associazione Home&Digital Care (che fa capo sempre a Confindustria Dm). Alcuni esempi descritti da Terranova e Faltoni riflettono l’asimmetria tra un’ampia disponibilità di innovazioni utili e un limitato utilizzo di queste per semplificare e potenziare la capacità di assistenza del Ssn.

Pacemaker wireless

Partiamo dai peacemaker. “Diverse tipologie di pacemaker – spiegano Terranova e Faltoni – hanno sistemi wireless di trasmissione dati che consentono di svolgere una serie di controlli sui pazienti a distanza, senza richiedere lo spostamento di questi verso l’ambulatorio. Purtroppo, spesso le gare bandite dalle stazioni appaltanti non prevedono questa opzione, così come per il Ssn non vi è alcun trattamento differenziato come tariffe se la prestazione richiede una visita de visu o una visita in remoto”.

Glucometri intelligenti

Si pensi anche ai dispositivi utilizzati nel campo del diabete. “Tutte le persone con diabete hanno dispositivi medici personali, i glucometri, con memorie che registrano il diario glicemico domiciliare e molti di essi sono in grado di trasmettere i dati al medico o al caregiver”, ricordano i rappresentanti di Confindustria Dm. “Questo autocontrollo potrebbe essere analizzato dal medico curante o dal caregiver nel periodo tra le visite ambulatoriali programmate, individuando così situazioni di peggioramento che richiederebbero un intervento di persona più precoce o situazioni di glicemie stabili che potrebbero far dilazionare i tempi tra le visite. Così facendo – sottolineano Terranova e Faltoni – ci sarebbe una graduazione temporale dell’intervento legata alla necessità di cura più che a schemi fissi preordinati”.

Meccanismo che migliorerebbe l’efficienza e l’appropriatezza della cura, generando risparmi per il Ssn e per persone (es. spostamenti o assenze dal lavoro)”. Anche nel caso dei glucometri “smart”, il gap tra teoria e pratica è evidente: “Pur essendo presenti queste specifiche caratteristiche dei glucometri in molte gare appaltanti – rileva Confindustria Dm – la prestazione telematica della valutazione dell’autocontrollo non viene mai valorizzata, neanche all’interno di un percorso di cura, e quindi non utilizzata”.

Ventilatori polmonari a domicilio

Terzo esempio: i ventilatori polmonari utilizzati a domicilio per la gestione di patologie respiratorie. “La maggior parte di questi dispositivi attualmente in commercio e utilizzati per le terapie connesse alle patologie respiratorie a domicilio – spiega Confindustria Dm – è dotata di sistemi di trasmissione automatica dei dati di aderenza del paziente alla terapia. Se adeguatamente sfruttata in un modello di presa in carico del paziente, questa tecnologia permetterebbe di migliorarne la compliance terapeutica, aumentando l’efficacia di cura e incrementando la sostenibilità per il sistema”.

I software

C’è poi il caso dei software a supporto di alcune prestazioni. In logopedia, ad esempio, alcuni software consentono di svolgere attività ed esercizi a domicilio del paziente senza la necessità di una prestazione direttamente erogata dal logopedista, il quale svolge un controllo in un secondo momento e a distanza. Ma il valore di questi software spesso non è riconosciuto o è a carico del paziente o dei suoi familiari. “Nel caso specifico – sottolinea Confindustria Dm – la criticità è data dal fatto che non vengono riconosciute le prestazioni in teleassistenza”.

Dati non sfruttati

Completa la panoramica dei “casi di studio” un’altra occasione mancata, quella che riguarda l’incomunicabilità tra diverse banche dati che potrebbero ottimizzare il tempo impiegato dal paziente per attività amministrative. “Il tema però non riguarda solo le banche dati amministrative – precisa Confindustria Dm – ma soprattutto quelle relative alle prestazioni erogate. Ci sono diverse difficoltà fra le banche dati dei medici di medicina generale che non dialogano (o lo fanno poco e male) con i servizi di o erta domiciliare (che in diversi casi sono ancora cartacei), che non dialogano con quelli dei servizi territoriali delle Asl”.

In generale, l’uso ottimale dei dati è un altro punto debole del Ssn, ma allo stesso tempo un’opportunità per il futuro. “Disporre di dati prodotti e gestiti in sanità significa disporre di strumenti volti a ridurre le vischiosità nell’accesso ai servizi offerti dal Ssn”, sottolinea Confindustria Dm, ma “in Italia c’è un ritardo rispetto ad altri Paesi sul tema della raccolta e dell’impegno di informazioni”.

Semplificare tutto

Torniamo infine alla parola chiave dell’indagine parlamentare, cioè “semplificazione”. Diverse tecnologie possono essere complesse, difficili da utilizzare. “Si pensi all’utilizzo di apparecchiature domestiche per la misurazione di certi valori. A ridurre le complessità deve essere il medico o il caregiver attraverso forme di coinvolgimento del paziente e dei suoi familiari. Ma la sfida del sistema produttivo è quella di rendere sempre più semplice l’utilizzo di determinate apparecchiature”. Anche l’industria dovrà fare la sua parte.