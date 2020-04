Covid-19, anche Piam farmaceutici in campo per la lotta al virus

Il gruppo sosterrà l'ospedale San Martino di Genova con una donazione per l'acquisto di un sistema radiologico digitale portatile. Inoltre parteciperà alla raccolta fondi a favore di Fimmg

Piam farmaceutici scende in campo per sostenere la lotta a Covid-19.

Il gruppo, come riporta una nota pubblicata sul sito, sosterrà l’ospedale San Martino di Genova, con una donazione finalizzata all’acquisto di un sistema radiologico portatile digitale diretto di alta gamma. Il dispositivo in questione è utile a diagnosticare con efficacia polmoniti in fase precoce.

Inoltre Piam contribuirà, insieme alle altre aziende farmaceutiche a capitale italiano, alla raccolta fondi a favore delle Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), per acquistare Dpi per i medici in prima linea contro Covid19.