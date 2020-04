Covid-19, pronto il test seriologico di Roche. A maggio sul mercato europeo

Il test anticorpale serve aiutare a identificare le persone che sono state infettate dal virus, in particolare quelle che potrebbero essere state contagiate ma non hanno mostrato sintomi

Un test sierologico per intercettare la presenza di anticorpi nelle pazienti esposti al contagio da Covid-19. A metterlo a punto è Roche, società farmaceutica svizzera, che promette di lanciarlo sul mercato europeo già a inizio maggio 2020. Il gruppo, si legge in una nota, starebbe inoltre lavorando insieme alla Fda america per ottenere un’autorizzazione di emergenza.

Perché è importante

Il test anticorpale serve aiutare a identificare le persone che sono state infettate dal virus, in particolare quelle che potrebbero essere state infettate ma non hanno mostrato sintomi. Inoltre, il test può supportare lo screening prioritario di gruppi ad alto rischio, come operatori sanitari, lavoratori che potrebbero aver già sviluppato un certo livello di immunità e che potrebbero tornare al lavoro. Una volta compresa al meglio l’immunità da Covid-19, si potrebbe pensare al ritorno della società alla normalità.

Il test

L’esame immunologico anti-SARS-CoV-2 (il cui nome commerciale è elecsys) è un test in vitro, che utilizza siero umano e plasma prelevato da un campione di sangue, per rilevare anticorpi e determinare la reazione immunitaria dell’organismo al virus. Il test può essere utilizzato nella ricerca epidemiologica per aiutare a comprendere meglio la diffusione della malattia e può anche essere usato insieme a test molecolari per aiutare nella diagnosi di sospetti pazienti Covid-19.

L’impegno di Roche

“Dopo il lancio del nostro test Pcr ad alto volume a metà marzo per rilevare l’infezione attiva della malattia, inizieremo ora un nuovo test anticorpale all’inizio di maggio. Ogni test affidabile sul mercato può aiutare i sistemi sanitari a superare questa pandemia. Roche sta collaborando a stretto contatto con le autorità sanitarie e sta aumentando la produzione per garantire una rapida disponibilità del test a livello globale”, ha commentato Severin Schwan, Ceo del gruppo Roche.