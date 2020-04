Leo Pharma annuncia una partnership con Oneness Biotech e Microbio Shanghai

L’azienda danese sigla un accordo di licenza con le due aziende (rispettivamente taiwanese e cinese) per un farmaco (FB825) candidato per il trattamento di dermatite atopica e asma allergica

Leo Pharma, farmaceutica danese specializzata in dermatologia, annuncia una partnership con la taiwanese Oneness Biotech e la cinese Microbio Shanghai. Le tre aziende hanno sottoscritto un accordo di licenza esclusiva mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di un nuovo farmaco (FB825) candidato per la cura della dermatite atopica e dell’asma di natura allergica.

I termini dell’accordo

Oneness sarà responsabile dell’esecuzione dello studio di Fase 2a per la dermatite atopica negli Stati Uniti e Microbio Shanghai eseguirà lo studio di Fase 2a per l’asma di tipo allergico in Cina. Leo Pharma si assumerà tutte le responsabilità dello sviluppo di tutti gli studi che seguiranno la Fase 2a.

L’impegno di Leo Pharma

“Dopo aver visto i primi dati del trattamento con FB825 sull’uomo e la riduzione dell’EASI (Eczema area and severity index, un indicatore di gravità della dermatite atopica) – spiega Kim Kjoeller, executive vice president, Global Resarch & Development di Leo Pharma – crediamo che stia arrivando nella nostra pipeline di sviluppo un nuovo e promettente farmaco. Non esistono due pazienti uguali, e poiché esistono ancora dei forti bisogni insoddisfatti, ci impegniamo a costruire una pipeline diversificata che contenga una vasta gamma di molecole e di meccanismi di azione”.

Il farmaco

FB825, spiega una nota dell’azienda, è una molecola “capostipite di una nuova classe terapeutica con un meccanismo di azione unico (MoA) mirato al dominio CEmX della membrana che circonda le lgE (mlgE) che causa una deplezione delle cellule B mlgE positive”. Questo nuovo meccanismo d’azione per il trattamento della dermatite atopica dovrebbe “ridurre il carico della malattia riducendo i mediatori dell’infiammazione”, così come i “livelli di lgE”.