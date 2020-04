Medici e industria del farmaco: dialogo costante per dare un mano al Ssn

Fnomceo, Fimmg e Farmindustria diramano una nota congiunta: più collaborazione reciproca in queste settimane e vicinanza alle istituzioni. Fra le priorità anche l’aggiornamento professionale e l’informazione scientifica da garantire con nuovi strumenti

Medici e industria del farmaco rafforzano la collaborazione per affrontare l’emergenza Covid-19 oggi e anche domani. Fnomceo (la federazione degli ordini dei medici), Fimmg (il sindacato dei medici di famiglia) e l’associazione delle imprese, Farmindustria, hanno diramato una nota congiunta: “In queste settimane di emergenza tragica per il Paese – scrivono – abbiamo rafforzato la reciproca collaborazione, con contatti costanti per garantire la continuità nell’assistenza medica e nell’accesso alle terapie a tutti i pazienti che in Italia ne hanno bisogno. Perché per sconfiggere il Covid-19 in Italia, al fianco delle istituzioni nazionali e locali, bisogna lavorare insieme in un contesto di nuova ‘normalità’ in cui tutto cambia: abitudini personali, professionali e di relazione sociale”.

Inconti virtuali tra medici e industria del farmaco

In questi giorni medici e industria del farmaco si sono incontrati “virtualmente” per una riflessione sullo scenario che seguirà alla prima fase dell’epidemia. “Uno scenario che proprio sulla base dell’esperienza attuale richiede una sempre maggiore interazione tra competenze e collaborazioni ancora più forti e aperte tra gli attori della salute”, sottolineano le tre organizzazioni. “In questo contesto – prosegue la nota – i medici rappresentano un valore per il Ssn. E lo sono sia i medici sul territorio, da sempre primo fondamentale presidio per la salute dei cittadini, ancora più rilevante in questo momento, sia i medici ospedalieri che da molte settimane sono giorno e notte al servizio dei pazienti e delle famiglie. L’intera categoria ha reagito con coraggio e generosità, pagando il proprio impegno con la vita di tanti colleghi”.

Formazione e informazione scientifica

Un tema sul tavolo virtuale di confronto rriguarda la necessità di garantire la continuità dell’attività di formazione Ecm e di informazione scientifica su tutte le terapie. “L’esperienza in atto – scrivono Fnomceo, Fimmg e Farmindustria – sta indicando sia ai medici, sia alle imprese modalità che potranno studiare e perfezionare insieme. Con soluzioni condivise con le istituzioni e modalità che a quelle oggi in uso possano affiancare anche quelle offerte dalle nuove tecnologie”.

Il contributo alla ricerca

Secondo Fimmg, Fnomceo e Farmdinustria merita attenzione anche il tema della ricerca e in particolare “va meglio definito il ruolo che i medici di famiglia possono svolgere nella prevenzione e nella ricerca farmaceutica attraverso la loro esperienza con studi osservazionali e di real world evidence, a beneficio dei pazienti. Perché il loro apporto può davvero – conclude la nota congiunta – aiutare le aziende farmaceutiche sia nella ricerca di nuovi farmaci e vaccini, sia nella ricerca clinica e nell’accesso alle terapie per consentire l’aderenza alle cure”.