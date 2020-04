Virus, Inpha Duemila dona mascherine e igienizzanti ai medici di medicina generale

L'azienda lombarda del settore nutraceutico pronta a dare 35 mila dispositivi di protezione e altrettanti presidi per le mani, agli Mmg e agli specialisti ambulatoriali che ne fanno richiesta

Inpha Duemila, azienda lombarda del settore nutraceutico, è in procinto di donare 35 mila mascherine, tra chirurgiche e FFP2, e altrettanti igienizzanti per le mani, ai Medici di medicina generale e agli specialisti ambulatoriali che ne fanno richiesta.

Come aderire

Chi volesse aderire all’iniziativa può farlo entrando in contatto con la rete di informatori medico scientifici di Inpha Duemila che continuano la loro attività da remoto, su tutto il territorio nazionale.

Altre iniziative

Nell’ambito della lotto contro Covid-19, oltre a tale iniziativa, a partire da marzo, Inpha Duemila ha offerto a titolo gratuito alle farmacie ospedaliere due prodotti nutraceutici, particolarmente indicati per le convalescenze post-malattia, soprattutto nei casi di prolungata ospedalizzazione, quando l’organismo è debilitato e/o immunodepresso.

Vicino ai medici

Marco Pratesi, amministratore delegato di Inpha Duemila, ha dichiarato: “Vogliamo dimostrare solidarietà ai Medici del Servizio sanitario nazionale, che ringraziamo per l’indispensabile opera svolta ogni giorno, offrendo, nei limiti dettati dalla propria possibilità, strumenti di protezione indispensabili, ma al momento non facilmente reperibili, per garantire la protezione nella loro attività di assistenza quotidiana”.