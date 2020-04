Covid-19, la Fnopi lancia il manifesto deontologico degli infermieri

L'iniziativa della Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche ha l'obiettivo di portare all'attenzione del dibattito pubblico l'importanza del ruolo degli infermieri, anche dopo l'emergenza sanitaria

La Federazione nazionale degli ordini e delle professioni infermieristiche (Fnopi) ha messo a punto un “Manifesto deontologico” per la pandemia da Covid-19. Si tratta di una rivisitazione, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso, del nuovo codice deontologico degli infermieri entrato in vigore un anno fa. L’obiettivo dell’iniziativa è portare all’attenzione del dibattito pubblico l’importanza del ruolo degli infermieri.

Investire sul ruolo sociale dell’infermiere

“Il racconto, oggi così enfatizzato, dell’eroismo dei professionisti della sanità – si legge in una nota diffusa da Fnopi – domani potrebbe diventare un ricordo, superato da nuovi argomenti, da conflitti, dalla superficialità della comunicazione”. Per questo motivo, spiega Barbara Mangiacavalli, presidente di Fnopi “bisogna investire per far diventare permanente la percezione sociale del ruolo dell’infermiere, fatta anche del contenuto etico della professione”.

Il manifesto in 11 punti

In nome di questi principi, gli infermieri si impegnano nei confronti dei cittadini a orientarli nelle loro scelte e nei loro comportamenti durante questa emergenza. Ecco come.