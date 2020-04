Gilead Sciences: bando da 500mila euro per il no profit italiano

Con il “Community grants program” l’azienda sostiene le iniziative di organizzazioni del Terzo settore impegnate a contrastare l’emergenza sanitaria. Saranno donati fino a 20mila euro per ogni progetto

Gilead Sciences mette in palio 500mila euro per le organizzazioni no profit italiane in prima linea nel contrasto all’emergenza Covid-19. Lo fa un con il “Community grants program”, aperto fino al 30 aprile e rivolto soprattutto alle associazioni che si occupano della tutela di persone fragili, pazienti con Hiv, malattie del fegato e onco-ematologiche. Saranno donati fino a 20 mila euro per ogni progetto e l’elenco degli assegnatari sarà pubblicato il 15 maggio.

I criteri

“L’assegnazione delle donazioni – spiega una nota di Gilead Sciences – avverrà sulla base di tre criteri: fattibilità, impatto dell’associazione richiedente nell’ambito dell’attività svolta, equa distribuzione geografica”. Le organizzazioni no profit devono essere state costituite prima dell’1 gennaio 2019. L’accesso al programma avviene attraverso il sito web dell’iniziativa (www.communityaward.it).

L’impegno di Gilead Sciences

“Le organizzazioni no profit – afferma Valentino Confalone, vice presidente e general manager di Gilead Sciences Italia – sono realtà fondamentali per l’assistenza alle persone più vulnerabili siano esse malate o socialmente svantaggiate. Non devono essere lasciate sole in un momento così difficile durante il quale la loro sopravvivenza potrebbe essere a rischio”.

In Italia, Gilead Sciences ha già donato 1,5 milioni di euro a favore della Protezione Civile per l’acquisto di materiali e attrezzature destinati alle strutture ospedaliere impegnate nel fronteggiare l’epidemia.