Cambiamenti climatici, guardare all’ambiente per alimenti più sicuri

Piogge più intense, siccità, pesticidi, estinzioni preannunciate e agenti patogeni più aggressivi. La sempre più incontrollata salute del pianeta mette a repentaglio anche la salubrità degli alimenti. Il punto della situazione con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Dal numero 5 di AboutPharma Animal Health

One Health, One Earth. L’unico pianeta che abbiamo è questo e volenti o nolenti bisogna fare in modo di prendersene cura, cominciando dal conoscerlo meglio. Sì, perché comprendendone i meccanismi senza violentarlo si possono adottare strategie di prevenzione sia per la salute umana che animale. Marta Hugas, capo scientifico dell’Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare (in foto), non solo riflette sull’impatto che la salute del pianeta avrà sui cibi, ma di come l’uomo, in un’ottica sempre più One Health, dovrà muoversi in fatto di politiche e scelte economiche. Hugas parla di come alcuni modelli predittivi in ambito climatico potrebbero influenzare l’uso degli antibiotici per gli animali, di come l’aumentare di aree caratterizzate da climi caldo-umidi potrebbe favorire l’insorgere di micotossine nelle piante e quindi costringere all’utilizzo di nuovi pesticidi. Pur restando nel campo delle ipotesi (anche se non troppo), potrebbero insorgere numerosi altri problemi oltre a quelli già conosciuti (uno su tutti l’antibiotico-resistenza). Se il mondo ora è in ginocchio per la pandemia causata da un nuovo coronavirus, il rischio che anche i batteri possano rappresentare il tallone d’Achille della nostra società è elevato. A fronte di un’emergenza globale che riguarda non solo l’uomo, ma anche le specie animali e vegetali con l’innalzamento medio delle temperature (i picchi di temperatura registrati quest’inverno nell’Artide per 10 giorni sopra il limite di congelamento sono preoccupanti), le istituzioni si stanno attrezzando per fortificare le collaborazioni internazionali e la stessa Efsa si sta adoperando nel suo campo di competenza per trovare strategie comuni in tutta l’Ue.

Capire il clima e valutarne e predire i cambiamenti saranno questioni vitali per l’uomo da qui in avanti. Quali impatti sulla sicurezza alimentare?

Il cambiamento climatico è un fattore rilevante per i rischi emergenti. Una vasta gamma di studi e relazioni esamina l’impatto dei cambiamenti climatici sulla sicurezza alimentare, sottolineando le pressioni sulla produzione per una popolazione umana in crescita. Il cambiamento climatico sta influenzando la sicurezza di alimenti e mangimi e per noi “se non è sicuro, non è cibo”. Siamo consapevoli che i cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto negativo su tutte le aree di competenza dell’Efsa e porre sfide alle future valutazioni del rischio. Si pensi ad esempio all’aumento delle temperature e alla conseguente diversa distribuzione delle piogge: un clima più caldo e umido può portare a muffe che possono influenzare le colture alimentari che producono micotossine, sostanze nocive che sono note per causare effetti negativi sulla salute dell’uomo e degli animali (ad esempio disturbi gastrointestinali e renali, cambiamenti nella risposta immunitaria e in alcuni casi persino cancro). Un altro esempio è il possibile cambiamento dei modelli nell’uso di pesticidi e fertilizzanti innescato dall’introduzione e dalla diffusione di nuovi parassiti, nonché dalla ridotta disponibilità di nutrienti nel suolo, influenzando la salute delle piante e la produttività delle colture. Il cambiamento dei modelli meteorologici potrebbe anche influenzare l’uso di farmaci veterinari e additivi (che potenzialmente contribuiscono alla resistenza agli antibiotici) a causa della diffusione di nuovi parassiti e malattie. Posso citare come esempio aggiuntivo la presenza di norovirus (“il bug del vomito invernale”) nelle ostriche da deflussi delle acque reflue causate da forti temporali e inondazioni. Ciò può essere collegato alla crescente frequenza di eventi meteorologici estremi a causa dei cambiamenti climatici.

Quindi il continuo mutare del clima impegna costantemente anche voi…

Nel 2018 abbiamo dato il via a un progetto su “I cambiamenti climatici come driver di rischi emergenti per la sicurezza di alimenti e mangimi, piante, salute degli animali e qualità nutrizionale” (Clefsa). Il progetto Clefsa mira a basarsi sulle nostre precedenti esperienze di cambiamento climatico valutazioni del rischio correlate e le nostre solide reti con i nostri partner e parti interessate e prevediamo di pubblicare un rapporto sui suoi risultati entro la fine dell’anno.

Sul tema ambientale è bene tenere presente la dispersione dei farmaci nelle acque, soprattutto di antibiotici. Qual è lo stato di salute dei pesci: quali sono le priorità per la sicurezza alimentare in ambito ittico?

Gli approcci scientifici per la valutazione del benessere dei pesci sono in continua evoluzione. Le sfide includono la grande diversità delle specie ittiche e dei sistemi di produzione, nonché una carenza complessiva di dati scientifici in questo campo. Il lavoro dell’Efsa sull’acquacoltura si concentra principalmente sul benessere dei pesci e sulla sicurezza degli additivi per mangimi. Nella prima area, identifichiamo principalmente metodi per ridurre il dolore, l’angoscia e la sofferenza non necessari e per aumentare il benessere ove possibile. Tuttavia, l’Efsa non è tenuta a fornire consulenza su questioni etiche o culturali legate al benessere degli animali. Per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi, sappiamo che anche questo è cruciale per la salute umana. Le persone mangiano molti alimenti derivati ​​da animali. Anche i lavoratori che gestiscono i mangimi negli allevamenti ittici sono esposti a rischi e non possiamo dimenticare l’impatto che il rilascio di additivi per mangimi potrebbe avere sull’ambiente.

Quali rischi per l’alimentazione degli animali?

Gli additivi usati per migliorare la digestione o dare sapore possono includere sostanze chimiche o microrganismi. A volte si possono trovare tracce di queste sostanze negli alimenti derivati ​​da animali, compresi i pesci. Normalmente sono innocui e sono presenti a un livello così basso da non costituire un problema per i consumatori. Tuttavia, potrebbero diventare dannosi se siamo troppo esposti a queste sostanze; nel caso dei microrganismi, dovremmo considerare che alcuni di essi potrebbero diventare resistenti agli antimicrobici. I contaminanti naturali o artificiali possono anche avere un ulteriore impatto sulla sicurezza degli additivi utilizzati nei mangimi. Come si può vedere, il quadro in cui opera l’Efsa è piuttosto complesso ma il nostro ruolo è quello di valutare ogni singolo additivo per mangimi per confermare che non vi è alcuna probabilità di preoccupazione legata al loro utilizzo. Di recente, la Commissione europea ci ha chiesto, insieme ai nostri colleghi Ema, di valutare le massime concentrazioni di antimicrobici presenti nei mangimi non medicati (a causa della contaminazione incrociata) che non avrebbero alcun effetto sullo sviluppo di resistenza e/o crescita antimicrobiche. Sarà un’opinione interessante, che toccherà anche sui mangimi per pesci. E parlando del lavoro in corso correlato, al di là del mandato che ho già menzionato – vale a dire esaminando come la resistenza antimicrobica potrebbe diffondersi attraverso l’ambiente e quindi inquinare l’acqua – stiamo anche esaminando i possibili rischi delle microplastiche. Nel giugno 2019, l’Efsa ha pubblicato i risultati di un sondaggio Eurobarometro sulla sicurezza alimentare nell’Ue. Lo studio fornisce approfondimenti sull’interesse generale degli europei per la sicurezza alimentare, la loro consapevolezza e percezione dei rischi, la fiducia nelle diverse fonti di informazione e la comprensione del sistema di sicurezza alimentare dell’Ue.

Cosa è emerso?

I dati hanno mostrato che le microplastiche sono sui radar dei cittadini in tutta l’Ue. Sfortunatamente, nel campo della sicurezza alimentare, molti degli aspetti rimangono irrisolti. Questo è il motivo per cui stiamo organizzando il nostro prossimo colloquio scientifico su questo argomento. Miriamo a riunire le parti interessate, aumentare la comprensione dello stato attuale e la ricerca in corso e vedere se è possibile creare alcune sinergie. L’evento si svolgerà a Lisbona il 15-16 ottobre 2020. È possibile registrarsi per partecipare tramite il nostro sito web fino al 24 aprile.

Il tema della resistenza agli antibiotici è sempre attuale. Dal vostro punto di vista chi ha la responsabilità maggiore nell’uso eccessivo degli antibiotici e quindi nella diffusione della resistenza? A tal proposito, in ottica One Health, collaborate a stretto contatto con Ema?

Ormai sappiamo che i batteri resistenti possono diffondersi attraverso molte vie. Il cibo è un veicolo, la sua importanza relativa rispetto ad altre fonti (contatto diretto con animali, ambiente, trasmissione da uomo a uomo) è molto difficile da stimare. Tuttavia, qualsiasi aumento di un determinato alimento avrà probabilmente un impatto sui livelli di resistenza nei patogeni umani. Quando la resistenza antimicrobica si verifica nei batteri zoonotici presenti negli animali e negli alimenti, può anche compromettere il trattamento efficace delle malattie infettive nell’uomo. Questo è il motivo per cui, insieme all’Ecdc, produciamo un rapporto annuale sulla resistenza antimicrobica nei microrganismi zoonotici nell’Ue. Nel complesso, i rapporti hanno dimostrato che la resistenza non è rara nei batteri nell’uomo e negli animali da produzione alimentare. Sebbene i livelli di resistenza siano molto diversi nei diversi Stati membri e non possiamo generalizzare, in alcuni casi sono allarmanti. Tuttavia, quando gli Stati membri hanno attuato politiche rigorose, la resistenza antimicrobica è diminuita negli animali. Alcune settimane fa, abbiamo pubblicato il nostro ultimo rapporto e, dai dati raccolti nel 2018, abbiamo notato che la Salmonella e il Campylobacter stanno diventando sempre più resistenti alla ciprofloxacina, uno degli antibiotici scelti per il trattamento delle infezioni causate da questi batteri. I dati sull’uomo, sugli animali e sul cibo mostrano anche che un’ampia percentuale di batteri della Salmonella è resistente a più farmaci. Gli indicatori negli animali destinati alla produzione di alimenti mostrano alcuni risultati incoraggianti, ma dovremmo studiare ulteriormente le ragioni alla base di questi risultati positivi.

Sono previsti altri rapporti nei prossimi mesi?

Attualmente, con il supporto aggiuntivo dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dell’Ecdc, stiamo lavorando al terzo aggiornamento di un rapporto che indaga l’associazione tra consumo di antimicrobici e presenza di Amr negli animali da produzione alimentare e nell’uomo. Relazioni congiunte sono già state pubblicate nel 2015 e nel 2017 e mostrano alcune associazioni tra consumo e resistenza antimicrobica sia negli animali che nell’uomo per fluorochinoloni, macrolidi e tetracicline. Speriamo di identificare le associazioni definitive in questo aggiornamento, che sarà pubblicato entro la fine dell’anno. Un’altra attività molto importante che stiamo avviando, anche con la partecipazione del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Ema e l’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), è un compito autonomo incentrato sul ruolo svolto dal cibo-produzione di ambienti sulla resistenza antimicrobica. Questa è un’area completamente nuova che mostra che il concetto di One Health e include anche “One Earth”. Non esiste un pianeta B.

Altro tema caldo è la diffusione delle malattie da parte della fauna selvatica (peste suina africana, per dirne una). Quali sono le strategie da mettere in piedi per il 2020 e non solo?

Laddove la vaccinazione non è possibile, la prevenzione e la sorveglianza sono fondamentali. Questo è il risultato di diverse opinioni che hanno esaminato recentemente le malattie degli animali. Fortunatamente, non tutti sono trasmissibili agli umani. Prendiamo ad esempio l’influenza aviaria o la peste suina africana (Asf), un’infezione virale altamente contagiosa nei suini e nei cinghiali. Questa malattia sta danneggiando gravemente il settore suinicolo in Cina e si sta diffondendo anche in Europa. Oggi non esiste un vaccino e le conseguenze sarebbero terribili in termini di perdita economica se raggiungesse la Germania, che conta il maggior numero di allevamenti di suini nell’Ue. L’Efsa ha recentemente pubblicato un aggiornamento sulla situazione epidemiologica dell’Asf in Europa. In questo rapporto, gli esperti valutano l’efficacia delle diverse misure che possono essere adottate quando viene rilevato un caso di Asf in un’area, a seconda dello stato della malattia. Posso affermare che esistono conoscenze, legislazioni, strumenti scientifici, tecnici e finanziari nell’Ue per affrontare adeguatamente l’Asf. Questa è una battaglia che possiamo vincere com’era, qualche anno fa, con la malattia della pelle grumosa, una malattia virale che colpisce il bestiame attraverso gli insetti. Solo un paio di settimane fa, l’Efsa ha pubblicato il suo ultimo rapporto, rilevando che nel 2019 non sono stati segnalati focolai nella regione dei Balcani, il che significa che la maggior parte della regione è ormai libera dalla malattia dal 2016. Ciò dimostra che il programma di vaccinazione rivolto a 1.800.000 capi di bestiame messi in campo negli ultimi 4 anni hanno avuto successo. Al contrario, sono stati registrati più focolai in Turchia – anche vicino alla Grecia – e in Russia. Ciò comporta il rischio di rientrare nell’Ue e, ancora una volta, vorrei sottolineare l’importanza della cooperazione scientifica per superare le sfide. Lo sappiamo molto bene, i pericoli alimentari non conoscono confini. Questo è il motivo per cui abbiamo anche valutato il rischio di introduzione della febbre della Rift Valley nell’Ue, una malattia trasmessa da una vasta gamma di specie di zanzare agli animali e agli esseri umani. Colpisce principalmente i ruminanti domestici e alcuni ruminanti selvatici. I nostri esperti hanno concluso che il rischio complessivo di introduzione della malattia nell’Ue attraverso la circolazione di animali infetti è considerato molto basso, date le rigide politiche del territorio sulle importazioni di animali. In ogni caso, gli sviluppi nei paesi vicini significano che le autorità dell’Ue e gli Stati membri dovrebbero rafforzare, migliorare e armonizzare le loro capacità di sorveglianza e risposta, nonché le loro competenze scientifiche e tecniche per essere meglio preparati all’introduzione della malattia. In tale contesto, l’Efsa ha raccomandato che l’Ue continui a collaborare strettamente con i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente per valutare la possibilità che la febbre della Rift Valley si diffonda dalle aree attualmente infette e, in secondo luogo, per monitorare l’evoluzione delle epidemie in altri Paesi.

In Italia la produzione di miele nel 2019 è crollata e la popolazione delle api si sta drasticamente riducendo sia a causa dei cambiamenti climatici che per l’uso eccessivo di pesticidi. Quali sono le strategie dell’autorità da questo punto di vista? Si pensa a una serie di incontri con gli stakeholder?

Le api, siano esse selvatiche o addomesticate, sono i più importanti impollinatori del pianeta e sostengono la biodiversità di moltissime piante. Negli ultimi 10-15 anni gli scienziati hanno notato un significativo calo del numero di questi impollinatori dovuto a molti fattori di stress come agricoltura intensive, uso dei pesticide, cambiamenti climatici e patogeni di varia natura. Efsa è coinvolta in un progetto di approccio olistico per gestire questi rischi chiamato “Must B”. Il progetto riguarda l’attività di esperti di salute animale e vegetale e prevede la raccolta di dati e analisi di modelli, ma prevede anche la partecipazione di altri stakeholder. È importante la collaborazione di tutti. Dal 2017 noi abbiamo richiesto una sorta di Ue bee partnership con il supporto del Parlamento europeo e gruppi di lavoro di scienziati, apicoltori, agricoltori, industria e organizzazioni ambientaliste.

Qualche dettaglio in più sul progetto?

L’Efsa è stata insignita del premio “excellence in collaboration” per questo lavoro lo scorso giugno. Il progetto sta proseguendo e sta mettendo insieme una serie di dati da condividere con tutto il settore di riferimento. Al momento i nostri esperti sono in contatto con il Parlamento europeo sul progetto “Must B” che, vorrei sottolineare, non prende solo in considerazione gli effetti cumulativi dei pesticidi, bensì ha a che fare con le varietà genetiche delle api, dei patogeni e delle buone pratiche di gestione di questi animali. Ricordo, inoltre, che a proposito dei pesticidi grazie ai nostri pareri scientifici la Commissione europea e gli Stati membri hanno messo al bando tre sostanze, le cosiddette neonicotinoidi.

Nei mesi scorsi avete anche dato molta attenzione al benessere animale. A novembre è stato pubblicato un documento sulla gestione della macellazione del pollame e più di recente sul benessere dei conigli. Cosa è emerso? Altri documenti in arrivo?

Vi è una crescente preoccupazione per il benessere degli animali nel dibattito pubblico e in merito alla sostenibilità dell’attuale sistema alimentare. L’agricoltura intensiva è buona o cattiva? Questa non è una domanda a cui l’Efsa può rispondere ma, in quanto organizzazione scientifica, aiutiamo i legislatori identificando metodi per ridurre il dolore, l’angoscia e la sofferenza non necessari degli animali e per aumentare il benessere ove possibile. Più recentemente abbiamo valutato il benessere dei conigli, a seguito di una richiesta del Parlamento europeo. La richiesta ha seguito le preoccupazioni sollevate dalle Ong, dalle parti interessate e dai gruppi di consumatori in merito a scarso benessere, alti livelli di stress e alti tassi di mortalità e morbilità dei conigli allevati in Europa poiché non esiste una legislazione specifica per specie che protegga il loro benessere. Gli esperti dell’Efsa hanno concluso che il benessere dei conigli adulti allevati nei sistemi di gabbia convenzionali è generalmente peggiore di quello ospitato in altri sistemi utilizzati nell’Ue. I nostri esperti hanno formulato una serie di raccomandazioni per migliorare il benessere dei conigli. Per quanto riguarda il pollame è stata valutata anche la macerazione dei pulcini. L’Efsa ha identificato una serie di preoccupazioni relative a questa pratica (ad esempio vari problemi meccanici e lo stato di coscienza dei pulcini). Abbiamo raccomandato l’uso della tecnologia (genetica), per distinguere tra pulcini maschi e femmine mentre sono ancora nell’uovo per evitare inutili macellazioni. Alcuni anni fa, l’Efsa ha anche svolto attività scientifiche su animali da allevamento in gravidanza (ovvero vacche da latte, bovini da carne, suini, ovini e caprini) che sono stati inviati ai macelli e ha raccomandato una serie di misure per prevenirne la macellazione. Questi includevano stabilire lo stato di gestazione di tutti gli animali per garantire che non venissero inviati al macello durante l’ultima fase della gestazione.

C’è anche il tema del trasporto su cui andrebbe fatta una riflessione…

Il trasporto di animali è una situazione che può essere stressante per gli animali: ambiente nuovo e non familiare; restrizioni di movimento; vibrazioni; rumore; promiscuità con altri animali; variazioni di temperatura e umidità insieme a ventilazione inadeguata; restrizioni sui mangimi e sull’acqua; per citarne alcuni. L’effetto di questi fattori dipende dalle condizioni degli animali, dalla natura del viaggio e dalla durata del trasporto. Pertanto, all’interno dell’Ue ci sono politiche specifiche informate dal lavoro dell’Efsa che si applicano al trasporto di animali. Nei prossimi mesi pubblicheremo la nostra valutazione del benessere di suini, bovini e altre specie. C’è molto lavoro da fare per il nostro pannello Ahaw.

Siamo preoccupati per la pandemia da Sars-Cov-2. Tuttavia, nel corso della storia ci sono state evidenze di patologie dell’uomo dovute a batteri o funghi provenienti dalle piante (si pensi alla ruggine rossa, causata dal fungo Puccinia persistens triticina o l’ergotismo provocato dal Claviceps della segale). Qual è lo stato dell’arte oggi sull’argomento? Le grandi emergenze sanitarie sono dovute esclusivamente a zoonosi o agenti patogeni umani oppure dobbiamo prendere in considerazione il ruolo che le piante hanno nella trasmissione di microorganismi?

La contaminazione delle piante commestibili con micotossine rimane un problema rilevante per la sicurezza alimentare. Sebbene la probabilità di manifestare focolai acuti nei paesi sviluppati sia estremamente bassa, nei Paesi in via di sviluppo questo rappresenta ancora un rischio rilevante e vi sono chiare prove di patologie umane correlate all’esposizione a micotossine (ad esempio aflatoxicosi da aflatossine prodotta dalle specie di Aspergillus). Quando si tratta di alimenti di origine non animali (Fonao), sappiamo che sono consumati in una varietà di forme, essendo un componente importante di quasi tutti i pasti. Questi tipi di alimenti hanno il potenziale per essere associati a grandi focolai di malattie, basti pensare all’epidemia di Stec in semi germogliati nel 2011. Nel 2013, l’Efsa ha sviluppato un modello di classificazione del rischio per i patogeni in una vasta gamma di prodotti Fonao pronti all’uso a base di sedimenti associato a focolai di malattie di origine alimentare nell’Ue, che ha rivelato, sulla base dei dati relativi alle epidemie, che i gruppi di alto livello delle combinazioni cibo/patogeni erano Salmonella spp. e verdure a foglia verde mangiate crude come insalate seguite da Salmonella spp. e bulbo e verdure a stelo; Salmonella spp. e pomodori; Salmonella spp. e meloni; E. coli patogeno e baccelli, legumi o cereali freschi. Questi risultati non hanno ovviamente alcun valore predittivo su potenziali epidemie future. Tuttavia, l’utilizzo regolare di questo modello di classificazione del rischio con dati aggiornati sull’epidemia può fornire uno strumento che può prendere in considerazione nuove combinazioni di alimenti/agenti patogeni segnalati, mostrare tendenze nell’importanza delle diverse combinazioni e fornire priorità per stabilire misure di controllo. Ad esempio, nel 2018 per la prima volta è stato segnalato un focolaio multinazionale nell’Ue di L. monocytogenes associato a Fonao congelato sbiancato come il mais.

Parliamo infine di politiche dell’autorità per il futuro. Obiettivi per i prossimi 5-10 anni?

Stiamo affrontando i requisiti del nuovo regolamento sulla trasparenza. Entro aprile 2021 ci saranno nuovi processi in funzione dell’Efsa per fornire scienza di alta qualità nel modo più trasparente richiesto dai cittadini dell’Ue. Allo stesso tempo, stiamo anche lavorando alla nostra nuova strategia 2021-2027 che mira anche a soddisfare i nuovi requisiti normativi e garantire che continuiamo a essere considerati un valutatore e comunicatore di rischio affidabile. Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo tre strumenti a nostra disposizione: consulenza scientifica di alta qualità, ascolto e coinvolgimento con le parti interessate e il pubblico e comunicazione chiara e accessibile. Tutto quanto sopra sarà possibile solo attraverso partenariati più ampi, un nuovo modello di lavoro che sfrutti al massimo le risorse disponibili tra l’Efsa, gli Stati membri e altre organizzazioni. Ad esempio, dovremo condividere i compiti tra i partner per essere meglio preparati con le metodologie, i dati e le competenze necessarie per i compiti futuri. Ciò richiede anche un migliore utilizzo dei dati e una migliore analisi della catena alimentare. Nel medio-lungo termine, questo partenariato europeo sarà pronto a fornire valutazioni del rischio più ampie e integrate su più fattori di stress, scale geografiche/temporali e politiche/quadri giuridici. La sostenibilità della valutazione del rischio dell’Efsa sarà garantita mediante investimenti coordinati in settori prioritari quali la valutazione cumulativa del rischio, il sequenziamento dell’intero genoma o la valutazione del rischio ambientale.